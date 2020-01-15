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Bu haber 15 Ocak 2020 23:00:35 Tarihinde eklenmiştir.

Evlilik Programına Katılan Şahıs Hırsızlıktan Yakalandı

Hırsızlık ve yankesicilik yapan şahıs yakalandı. Şahsın daha önce evlilik programına birine talip olarak katıldığı öğrenilirken, yaşanan yankesicilik ve hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Evlilik Programına Katılan Şahıs Hırsızlıktan Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Mart ile 12 Eylül tarihleri arasında, Bayrampaşa ve Küçükçekmece'de meydana gelen “2 adet yankesicilik, 1 adet iş yerinden hırsızlık” olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler bahse konu olayları gerçekleştiren şahısların kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen Tanju G. İsimli şahıs Büyükçekmece Kemerburgaz Mahallesinde 07 Ocak günü yakalandı.

Şahsın yapılan sorgulamasında; Tekirdağ ve İzmir illerinde meydana gelen “2 adet iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 2 adet açıktan hırsızlık, 1 adet dolandırıcılık, 1 adet yankesicilik” olmak üzere toplam 6 adet suçun daha firari şüphelisi olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Tansu G. isimli şahsın ise Ceza İnfaz Kurumunda mahkum olduğu anlaşıldı. Tanju G. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, yaşanan yan kesicilik ve hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.Öte yandan, Tanju G'nin daha önce evlilik programına birine talip olarak katıldığı öğrenildi.






Editör:  Ahmet Şen
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Asayiş
Evlilik Programına Katılan Şahıs Hırsızlıktan Yakalandı
Evlilik Programına Katılan Şahıs Hırsızlıktan Yakalandı
Hırsızlık ve yankesicilik yapan şahıs yakalandı. Şahsın daha önce evlilik programına birine talip olarak katıldığı öğrenilirken, yaşanan yankesicilik ve hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.
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