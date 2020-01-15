Genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdüler

Olay Hocaömer Mahallesi, Hocaömer Camii yanında meydana geldi. Bilinmeyen nedenlerden dolayı iki genç kız arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada kavga eden kızlardan birinin arkadaşları da kavgaya dahil oldu. Kalabalık kız grubu, kavga ettikleri kızı sokak ortasında defalarca döverken vatandaşları da ayırmamaları için uzaklaştırdı. Vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilen kalabalık kız grubu dövdükleri kızı bıraktı.Kaldırımda kendisine gelmeye çalışan kıza, bu defa grup içerisinde bir başka kız hızla gelerek saldırdı. Aynı sokakta defalarca saldırıya uğrayan kızı, vatandaşlar alarak olay yerinden uzaklaştırdı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kalabalık kız grubu daha sonra sokak ortasında tehditler savurarak olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden kızlarla ilgili çalışma başlattı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.Editör: Ahmet Şen