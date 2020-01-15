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Bu haber 15 Ocak 2020 21:00:58 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’nın Tarihi Zaza Konağı turizme kazandırılıyor

Şanlıurfa’nın geleneksel mimari özelliklerini taşıyan, tescilli yapı olarak koruma altında bulunan Zaza Konağı, restore edilerek gelecek kuşaklara kültür mirası olarak aktarılabilmesi için Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından satın alındı.

​Şanlıurfa’nın Tarihi Zaza Konağı turizme kazandırılıyor

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’nın tarihi yapılarının bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Vali Abdullah Erin’in, Eyyübiye ilçesi Beykapısı Mahallesinde bulunan Zaza Konağının turizme kazandırılması için verdiği talimat yerine getirildi.

Yaklaşık 30 yıldır Şanlıurfa’nın kültürüne, sanatına, eğitimine ve kültür varlıklarının korunmasına yönelik yüzlerce proje uygulayan ŞURKAV’ın, başta Balıklıgöl Kent Platosu Çevre Düzenleme Projesi olmak üzere Şanlıurfa’nın tarihi yapılarından Mustafa Hacı Kamiloğlu Evi, Narlı Ev, Çardaklı Köşk, Mahmut Nedim Konağı, Gümrük Hanı gibi 93 tarihi eseri restore ederek turizme kazandırmayı başardığını hatırlatan Vali Erin, ŞURKAV mütevelli heyeti ile daha önce yaptıkları istişare sonucu tarihi Zaza Konağının satın alınarak onarılmasıana karar verdiklerini, böylece tarihi bir eseri daha yok olmaktan kurtararak kültür adına yaşatılmasını ve gelecek nesillere bir kültür mirası olarak bırakmasını istediklerini söyledi.

Zaza Konağının 426 metrekare metrekare alan üzerine kurulu bulunduğunu ve kullanılamaz halde olduğunu kaydeden Vali Erin, “Şanlıurfa, uygarlığın doğduğu, medeniyetlerin buradan dünyaya yayıldığı bereketli hilalin merkezindeki bir müze şehirdir. Bu müze şehrin yapılarının korunması, ihya edilmesi bu şehirde yaşayan herkesin en önemli görevidir. Fiilen bu görevi üstlenen ŞURKAV, kurulduğu 1990 yılından bu yana yüze yakın tarihi eseri restore ederek turizme kazandırmıştı. Aldığımız kararla, açık hava müzesi özelliği taşıyan Beykapısı Mahallemizde bulunan Zaza Konağı’nı satın aldık. Hazırlanacak restorasyon projesi doğrultusunda bu yapının restorasyonu en kısa süre içinde başlayacak ve Şanlıurfa’nın yok olmaya yüz tutan tarihi bir yapısı daha kurtarılmış olacak” diye konuştu.

Vali Erin, bu kararın alınmasında katkıları bulunan ŞURKAV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek, alınan kararın Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını diledi.

Tarihi Zaza Konağı, zerzembe adı verilen bodrum katı, giriş kat ve çardak adı verilen üst kattan oluşan, geleneksel Urfa mimarisinin en önemli özelliklerini taşıyor. Haremlik-selamlık bölümleriyle konak, üstün taş işçiliği, ahşap oymacılığı, tezhip sanatının önemli örneklerini de barındırıyor. Tarihi konağın bir kısmı kullanılamaz halde olmasına rağmen yapı olarak büyük oranda ayakta duruyor.






Editör: Ahmet Şen 
 
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