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Bu haber 15 Ocak 2020 20:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

​Minik kız seyir halindeki otomobilden düştü

seyir halindeki otomobilin arka kapısının açılması sonucu düşen minik kız yola savruldu. Metrelerce sürüklenen talihsiz kızın şans eseri olayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

​Minik kız seyir halindeki otomobilden düştü

Olay, geçtiğimiz 12 Ocak günü Manisa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir-Eşme yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin arka kapısının açılması sonucu arka koltukta bulunan 3 yaşlarındaki bir kız çocuğu yola düştü. Yola savrulan küçük kızın düştüğünü fark eden otomobil sürücüsü, yaklaşık 20 metre sonra durabildi. Otomobil sürücüsü hemen aracından inerek, düşen çocuğu kucakladı ve otomobiline binerek yoluna devam etti.




Öte yandan o sırada arkadan gelen bir başka otomobil sürücüsünün olayı fark ederek durması da olası bir faciayı önledi. Metrelerce sürüklenen talihsiz kızın şans eseri olayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Seyir halindeki otomobilin arka kapısını küçük kızın açtığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Editör: Ahmet Şen 
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​Minik kız seyir halindeki otomobilden düştü
​Minik kız seyir halindeki otomobilden düştü
seyir halindeki otomobilin arka kapısının açılması sonucu düşen minik kız yola savruldu. Metrelerce sürüklenen talihsiz kızın şans eseri olayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.
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