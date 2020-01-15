Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 15 Ocak 2020 17:00:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da lastik çizmelere ilgi devam ediyor

Şanlıurfa’da kış aylarında kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar çamurdan ve soğuktan korumak için rengarenk olan lastik çizmeleri tercih ediyor.

​Şanlıurfa’da lastik çizmelere ilgi devam ediyor

Şanlıurfa’da kış aylarında kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar çamurdan ve soğuktan korumak için rengarenk olan lastik çizmeleri tercih ediyor. 

Kış mevsiminde çetin şartlarda yaşamını sürdüren vatandaşlar, yağış ve soğuk havanın nedeniyle oluşan çamur ve su birikintilerine karşı korunmak için lastik çizme giyiyor. Balıklıgöl Platosunda yer alan Ayakkabıcılar Çarşısında satılan lastik çizmeler vatandaşlar kış mevsiminde yoğun talep ediyor. Lastik çizmeler fiyatı da 10 liradan başlayıp 50 liraya kadar çıkıyor.


Lastik ayakkabı köyde çamurda, yağmurdan ve soğuktan korunmak için vatandaşların giydiğini belirten ayakkabı satıcısı Ahmet İriadam, “Eski sattığımız çizmeler bizde daha çok mevcuttur. Lastik ayakkabı daha çok kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar alıyor. Lastik ayakkabı köyde çamurda, yağmurdan ve soğuktan korunmak için vatandaşlar giyiyor. Herkesin bütçesine göre ayakkabı çeşidi var. Lastik çizmeler 10 liradan başlayıp 50 lirada kadar çıkıyor. Biz daha çok köylü kesimi üzerinde ayakkabı satıyoruz” dedi.


Köyden gelip okulla giden çocuğu için çizme alan Nurettin Eridağ da, “Bizim köyümüz çamurlu, yollarımız çukur olduğu için lastik çizme alıyoruz. Çocuklarımız üşümesin diye çizme alıyoruz. Eski lastik çizmeler okulla giden çocuklarımızı soğuktan koruyor. Çamura karşı ancak lastik çizmeler dayanabilir” şeklinde konuştu.

 

“Eski zamanlarda herkes lastik çizme giyerdi”

Eskiden şehirli kesimi de lastik ayakkabı giydiğini belirten ayakkabı satıcısı Hasan Türköğlu, “Lastik ayakkabı yalnız biz var. Bizim eski müşterilerimiz gelip alıyorlar. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız kilometrelerce yoldan gelip lastik çizme alıyor. Lastik ayakkabılar, çamurdan, sudan koruyor. Eskiden şehirliler de bu ayakkabıyı giyerlerdi. Lastik çizmeler kalitesine göre 10 liradan başlayıp 50 liraya kadar çıkıyor” ifadelerini kullandı.


Ayakkabıcı Mehmet Türkoğlu da daha çok kırsal kesimde yaşayan vatandaşların giydiği lastik ayakkabıları tanıttı. 






Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da lastik çizmelere ilgi devam ediyor
​Şanlıurfa’da lastik çizmelere ilgi devam ediyor
Şanlıurfa’da kış aylarında kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar çamurdan ve soğuktan korumak için rengarenk olan lastik çizmeleri tercih ediyor.
​Trambüs Sorularına Eski Başkan Çiftçi’den Cevap Geldi
​Trambüs Sorularına Eski Başkan Çiftçi’den Cevap Geldi
Şanlıurfa gündemi yoğun şekilde kaplayan trambüs akıbeti ile ilgili yaptığımız haberlere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Nihat Çiftçi’den cevap geldi.
​Şanlıurfa’da Ücretsiz Giyim Mağazası Açıldı
​Şanlıurfa’da Ücretsiz Giyim Mağazası Açıldı
Türk Kızılay’ı Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Giyim Mağazası" açtı.
​Şanlıurfa’ya 28 milyon liralık fon
​Şanlıurfa’ya 28 milyon liralık fon
Şanlıurfa Valiliği ile Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere International (CARE İnternational) Türkiye Temsilciliği arasında, Şanlıurfa ili sınırları dahilinde geçici koruma statüsündeki sığınmacılar, mülteciler ve Suriye’deki çatışmalardan etkilenen kişilere yönelik insani yardım ve kalkınma yardımı faaliyetlerinin ifa ve eşgüdümüne dair, 28 milyon TL tutarında fon aktarmayı öngören işbirliği protokolü imzalandı.
​Şanlıurfa’da, Cezaevindeki İki Oğlundan Biri Yanarak Ölen Kadın Yardım İstedi
​Şanlıurfa’da, Cezaevindeki İki Oğlundan Biri Yanarak Ölen Kadın Yardım İstedi
Bir çocuğunu Şanlıurfa’da cezaevinde çıkan isyan sonrası yangınında kaybeden kadın, maddi imkansızlıklar nedeniyle Gaziantep Cezaevinde uyuşturucudan dolayı yatan diğer oğlunun yanına da gidemediğini iddia ederek yetkililerden yardım istedi.
​Denizli’den Alınan 400 bin liralık Mallar Şanlıurfa’da Ortaya Çıktı
​Denizli’den Alınan 400 bin liralık Mallar Şanlıurfa’da Ortaya Çıktı
Denizli’den tıra yüklediği malları götüreceği adres yerine Şanlıurfa’ya getirip bir depoda saklayan şahıs, polis tarafından yakalandı.
​Urfalı Çiftin 17 Yıllık Bebek Özlemi Son Buldu
​Urfalı Çiftin 17 Yıllık Bebek Özlemi Son Buldu
Şanlıurfa’dan, Diyarbakır’a gelerek tüp bebek tedavisi olan Fatma Kesik, 17 yıl sonra mutlu haberi aldı. 17 yıllık hayali gerçeğe dönüşen Kesik, çocuğunu kucağına alacağı günü iple çekiyor.
​Şanlıurfa’daki Bu Firmaya Dikkat! Tarım Bakanlığı Hileli Ürün Dedi
​Şanlıurfa’daki Bu Firmaya Dikkat! Tarım Bakanlığı Hileli Ürün Dedi
Tarım ve Orman Bakanlığı belli tarihlerde yayınladığı taklit, tağşiş ve hileli ürünler listesine yenilerini ekledi. Yeni eklenen listede Şanlıurfa da yer aldı.
Şanlıurfa'da Damadın Vurulma Anına Ait Görüntüler Ahırdan Çıktı
Şanlıurfa'da Damadın Vurulma Anına Ait Görüntüler Ahırdan Çıktı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde damadın düğünde havaya ateş açan kardeşi tarafından vurulma anı kameraya yansıdı.
​Yanmaz Sordu: İzmir’de Şanlıurfa Tanıtımı İçin Standa Ne Kadar Para Ödediniz?
​Yanmaz Sordu: İzmir’de Şanlıurfa Tanıtımı İçin Standa Ne Kadar Para Ödediniz?
Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdiği soru önergelerine cevap alamadığını ifade ederek; “Soru önergelerimize cevap verilmiyor. Biz de kamuoyuyla paylaşma mecburiyetinde kaldık” diyerek Travel Turkey İzmir Fuarı’nda Şanlıurfa Tanıtım Günleri için açılan standa ne kadar ödeme yapıldığını sordu.
​Urfa'da Kavga Eden Iraklı Kasaba Müdahale Eden İranlıları Suriyeliler Ayırdı
​Urfa'da Kavga Eden Iraklı Kasaba Müdahale Eden İranlıları Suriyeliler Ayırdı
Şanlıurfa’da yaşayan Irak uyruklu Yasir adındaki kasap iş yerinin önünde deve kesmesi tepkilere neden olmuştu. Tepkilerin ardından iş yeri mühürlenen Yasir isimli kasap bu kez Şanlıurfa Hayvan Borsasında kavga çıkardı.
​Şanlıurfa’da Damadın Abisi Tutuklandı
​Şanlıurfa’da Damadın Abisi Tutuklandı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde düğünde havaya silahla ateş ederken damat olan kardeşini yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​18 yıldır bu tuşlu cep telefonunu kullanıyor
​18 yıldır bu tuşlu cep telefonunu kullanıyor
​Şanlıurfa’da lastik çizmelere ilgi devam ediyor
​Şanlıurfa’da lastik çizmelere ilgi devam ediyor
​Prof. Sarıkaya Şanlıurfa’da Hasta Kabulüne Başladı
​Prof. Sarıkaya Şanlıurfa’da Hasta Kabulüne Başladı
Soylu Talimat Verdi: Bütün İhaleler Kayıt Altına Alınsın
Soylu Talimat Verdi: Bütün İhaleler Kayıt Altına Alınsın
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06
Güneş
07:31
Öğle
12:39
İkindi
15:15
Akşam
17:37
Yatsı
18:57
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿