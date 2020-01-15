​Tülay Demrican Koyuncu’dan Berlin’de Engellilere Destek

Urfa.com Köşe Yazarımız Tülay Demircan koyuncu, Berlin’de “Engelli Çocuklar için Bir Tuğla da Sen Koy” isimli bir yardım gecesi düzenliyor. Geceye katılacaklara canlı müzik, açık büfe, Türk mutfağı ve bol hediyeli tombala yarışması yer alırken, gecede elde edilen gelirler engelli çocukların geleceği için kullanılacakTürkiye, Almanya'daki gurbetçilerimiz arasında bu gibi çalışmalar çok önemsemiyor. Durumu olan yakın olan öncelikle tüm Urfalıların bu kampanyaya destek vermesini önemle rica ederiz. Yazarımız Tülay Demircan Koyuncu’nun da içindeki bu hayat enerjisini dezavantajlı gruplarla sürekli paylaşmasını temenni ederiz.Editör: Ahmet Şen