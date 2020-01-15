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Bu haber 15 Ocak 2020 15:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

Soylu Talimat Verdi: Bütün İhaleler Kayıt Altına Alınsın

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, belediye tarafından yapılan ihalelerin şeffaf ve açık olması amacıyla kamera ile kayıt altına alınması talimatı verdi.

Soylu Talimat Verdi: Bütün İhaleler Kayıt Altına Alınsın

Ceylanpınar Belediyesi, ihtiyaç duyduğu malzemelerin alım sürecinde herhangi bir şaibenin oluşmaması, eşit rekabet ortamının sağlanması ve yapılan alımların en uygun fiyatla alınması için doğrudan temin ve ihaleleri kamera ile kayıt altına almaya başladı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, “Belediyede 87 bin Ceylanpınarlının hakkı var. Bu hakkı korumamız ve belediye kaynaklarını israf etmeden kullanmamız gerekiyor. Bundan dolayı belediyemizin ihtiyaç duyduğu malzemeleri hem en uygun fiyatla almak hem ihale ve doğrudan teminlerle ilgili oluşabilecek şaibeleri ortadan kaldırmak ve bütün esnafımıza eşit rekabet ortamı sağlamak amacıyla kamera ile kayıt sistemine geçti. Bütün ihale ve doğrudan teminlerimiz kamera önünde yapılmaktadır” sözlerine yer verdi.




Editör: Ahmet Şen 


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Soylu Talimat Verdi: Bütün İhaleler Kayıt Altına Alınsın
Soylu Talimat Verdi: Bütün İhaleler Kayıt Altına Alınsın
Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, belediye tarafından yapılan ihalelerin şeffaf ve açık olması amacıyla kamera ile kayıt altına alınması talimatı verdi.
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Soylu Talimat Verdi: Bütün İhaleler Kayıt Altına Alınsın
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