​Trambüs Sorularına Eski Başkan Çiftçi’den Cevap Geldi

Şanlıurfa’da büyük bir muammaya dönmüş olan trambüs ile ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’den yanıt geldi. Çiftçi, trambüs ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;“Kamuoyu isteği üzerine Trambüs projesiyle ilgili açıklamam aşağıdaki şekildedir.Şanlıurfanın toplu taşıma noktasında ekibimiz bir raylı ulaşım planı hazırladı. Bu ulaşım projesin hazırlayan ekibinin başında Prof. Dr. Rafet Bozdağ vardı. Rafet hoca ulaşım konusunda danışmanım olarak çalışmıştır. Kendileri ulaşım hocası ve yıllarca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında ulaşım daire başkanı olarak çalışmıştır.Rafet hocanın başkanlığını yürüttüğü Ulaşım dairemizdeki ekipler ile Kayseri Ulaşım Aş. Uzmanları ve Yalova Üniversitesinden oluşan ekibinin görüşü;Şanlıurfanın en yoğun taşıma Hattı günlük 43bin yolcu taşımasıyla 63 nolu hat olduğu, bu hattın toplama merkezinden Balıklıgöl’e kadar birinci etapta raylı sistemle tramvay yapılması, Şanlıurfanın kuzeye geliştiği, ikinci etapta Şanlıurfa- Diyarbakır yolunun ortasından Karaköprü Fuar merkezinden Toplu taşıma aktarma istasyonuna kadar raylı sistem, üçüncü etap; Toplama Merkezi Eyyübiye hastanesine kadar Akçekale yolunda raylı sistem, dördüncü etapta; toplama Merkezi Harran Üniversitesine kadar Mardin yolundan raylı sistem döşemekle Şanlıurfa ulaşım sorunun elli yıl çözüleceği konusunda rapor sunuldu. Bu rapor Başkanlığımızca; Büyükşehir Belediye meclisine sunulmuş, ulaşım komisyonumuz konuyu değerlendirmiş projenin yapılması yönünden başkanlığımıza meclisimiz yetki vermiştir.Başkanlığımızdan Bu raporun birinci etap projesinin hazırlanmasına, diğer etaplar için yol genişletme, altyapı ve kavşakların düzenlemesine ilişkin karar verilmiştir.Birinci etabın raylı sistem projesi etüt edilirken; Divan yolundan geçen güzergahtaki tüm altyapıların deplase edilmesi gerektiği teknik ekiplerce talep edildi. Şuski Genel Müdürlüğünce yapılan incelemede su, kanal, Telekom, Yağmur drenajı, enerji hatların 4 ile 5 metre derinlikten geçtiğini ve deplasesinin mümkün olamayacağı görüşü bildirildi. Yapılan değerlendirmede bu altyapı sebebinden dolayı tramvay raylarının döşenmesi yerine ray haricinde tüm özellikleri aynı olan trambüsün lastikli olması sebebiyle uygun olacağı kararına varıldı. Ekiplerce hazırlanılan proje tüm teknik ve idari şartname koşullarıyla açık ihaleye çıkarıldı. Bu ihaleyi Ankara Firması Bozankaya AŞ adında bir şirket kazandı. Firmanın yeterliliği mevcuttur ve Kayseri, Bursa, Malatya ve bir çok ilde başarılı raylı ve raysız ulaşım projelerini uygulamıştır. Trambüs projesinin İhale bedeli 60 milyondu. Bunun 30 milyonu hat, bina, enerji, katatrel, durak vs üstyapılara aitti. 30 milyonda 11 adet 24 metrelik trambüs araçlarına aitti. Firma çalışmalara başladı. Üstyapıyı süresinde tamamladı.Koruma kurulu kararı uyarınca projedeki bazı değişiklikler için ek süre verildi. Trambüs makinaları imalatı esnasında Türkiye genelinde kur yükseldi. Firma bu sebeple taahhahüt ettiği bu makinaları üretme zorluğu yaşadı. Tüm Türkiye’deki firmalar gibi Bakanlığa müracatta bulunarak döviz kuru yüksekliği sebebiyle mağduriyetini bildirdi. Çıkan yasal mevzuatla yüklenici firmalara uygun ek süre veya sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetkisi verildi. Yüklenici firma Ulaşım dairesinden makinaların imalatı için 7-8 ay gibi bir ek süre hakkını kullandı. Bu süre başlamadan başkanlık görevim tamamlamıştı.Kamuoyunda trambüs dönmüyor algısı tamamen gerçek dışıdır. Hat tamamlandığında defalarca denemesi yapıldı . Makina testi başarıyla geçti. Bu projenin amacı 63 nolu hattaki yoğunluğu bitirerek 40-50 otobüsün yerine 11 adet trambüs makinayla taşımayı konforlu, daha iyi koşullarda ve daha kısa sürede yapmaktı.Şimdi yapılması gereken: Ek sürede yüklenici firma taahhüdünü yerine getirmemişse; hemen teminatını kuruma gelir kaydedilecek ve makina kısmını derhal ihaleye çıkararak Hattı çalıştırmak olacaktır. Bu projede hiç bir teknik ve idari hatta yoktur. Amaç Şanlıurfa Ulaşımına bir yüksek kalite getirmekti. Bu proje; şimdi dört katından daha yüksek bir fiyata yapılamaz. İşin tüm detayı ve gerçeği size anlattığım şekildedir. Bu konular ulaşım dairesindeki belgelerle sabit olduğu gibi bizimle çalışan uzmanlar ve yetkililer buna şahittir. Şanlıurfanın ilerlemesini istemeyen bir takım kendini bilmez kimselere bu projenin kurban edilmesi doğru değildir. Oluşturulan algılara prim vermek yanlıştır.Trambüs projesiyle ilgili tüm bilgiler bundan ibarettir. Bu bilgileri Şanlıurfa kamuoyuna saygıyla arz ederim.”Editör: Ahmet Şen