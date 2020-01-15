​Yarı Çıplak Hırsızların Peşinden Koştu

Gaziante’in Şehitkamil ilçesinde Bir işyerinin deposunda meydana gelen olayda, otomobille iş yerinin önüne yanaşan M.Ö. ve U.K. isimli şahıslar, depodan çaldıkları çayları otomobilin bagaj bölümüne taşımaya başladı. İş yeri çalışanlardan birinin sesler üzerine dışarı çıkmasının ardından hırsızlar, ellerindeki çay paketlerini de bagaja koyarak, araca bindi. Şahıslar, hızla olay yerinden ayrılırken yarı çıplak haldeki iş yeri çalışanı bir süre hırsızların peşinden koşturdu. Kılpayı hırsızları kaçıran iş yeri çalışanın polisi araması üzerine ekipler, güvenlik kameralarından aracın plakasını ve şahısları tespit etti.Şahısların adreslerine de ulaşan ekipler, operasyonla M.Ö., U.K. ve olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve ismi açıklanmayan bir kişiyi daha gözaltına aldı.Her iki hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan 4 kişi, çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Editör: Ahmet Şen