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Bu haber 15 Ocak 2020 09:00:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Ücretsiz Giyim Mağazası Açıldı

Türk Kızılay’ı Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Giyim Mağazası" açtı.

​Şanlıurfa’da Ücretsiz Giyim Mağazası Açıldı

Türk Kızılay’ı Şanlıurfa Şubesi tarafından merkez Haliliye ilçesi Ahmet Ersevan Mahallesi’nde ihtiyaç sahipleri için “Giyim Mağazası” ve “Eğitim Merkezi” için açılış programı düzenlendi. Açılışa Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Şanlıurfa Kızılay Şube Başkanı Op. Dr. Ahmet İnan, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, ilçe şube başkanları ve Kızılay gönüllüleri katılım gösterdi.


 

Bu Gücü Nesillere Aktaracağız

Giyim mağazasının hayırlı olması temennisinde bulunan Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Cem, “Türk Kızılay'ı Genel Merkezi olarak, 258 tane şubesiyle, Türkiye’nin bütün vilayetlerine yayılmış güçlü bir kuruluştur. Türk Kızılay’ı 152 yaşına girdi. Ecdadımızdan aldığımız bu gücü yeni nesillere aktaracağız” diye konuştu.

 

Kızılay, Şanlıurfa’da Eğitim Merkezi de Açtı

Program açılışında konuşan Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Ahmet İnan, “Şanlıurfa Kızılay'ı olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve genel merkezimizin desteğiyle Şanlıurfa Kızılay’ı olarak giyim mağazası açtık. Kızılay olarak ayrıca eğitim merkezini de açtık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. 





Editör: Ahmet Şen
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