Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 14 Ocak 2020 16:00:58 Tarihinde eklenmiştir.

​Denizli’den Alınan 400 bin liralık Mallar Şanlıurfa’da Ortaya Çıktı

Denizli’den tıra yüklediği malları götüreceği adres yerine Şanlıurfa’ya getirip bir depoda saklayan şahıs, polis tarafından yakalandı.

​Denizli’den Alınan 400 bin liralık Mallar Şanlıurfa’da Ortaya Çıktı

- 400 bin liralık nakliye dolandırıcılığı
- Nakliye dolandırıcısı Şanlıurfa’da yakalandı
- Denizli’den alınan mallar Şanlıurfa’da ortaya çıktı



 

400 Bin Liralık Konfeksiyon Malzemesi Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, nakliyecilik yapan Ş.K., Denizli’den piyasa değeri 400 bin lira olan konfeksiyon malzemesi alarak başka bir adrese götürmek için yola çıktı. Malzemeleri belirtilen adrese götürmeyen şahıs, Şanlıurfa’ya getirerek Şıh Maksut Mahallesi'ndeki bir depoya sakladı. Sürücünün kimliğini ve kaldığı adresi belirleyen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda Ş.K., gözaltına alınırken çalınan malzemeler depolanmış halde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs Nitelikli Dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Denizli’den Alınan 400 bin liralık Mallar Şanlıurfa’da Ortaya Çıktı
​Denizli’den Alınan 400 bin liralık Mallar Şanlıurfa’da Ortaya Çıktı
Denizli’den tıra yüklediği malları götüreceği adres yerine Şanlıurfa’ya getirip bir depoda saklayan şahıs, polis tarafından yakalandı.
​Urfalı Çiftin 17 Yıllık Bebek Özlemi Son Buldu
​Urfalı Çiftin 17 Yıllık Bebek Özlemi Son Buldu
Şanlıurfa’dan, Diyarbakır’a gelerek tüp bebek tedavisi olan Fatma Kesik, 17 yıl sonra mutlu haberi aldı. 17 yıllık hayali gerçeğe dönüşen Kesik, çocuğunu kucağına alacağı günü iple çekiyor.
​Şanlıurfa’daki Bu Firmaya Dikkat! Tarım Bakanlığı Hileli Ürün Dedi
​Şanlıurfa’daki Bu Firmaya Dikkat! Tarım Bakanlığı Hileli Ürün Dedi
Tarım ve Orman Bakanlığı belli tarihlerde yayınladığı taklit, tağşiş ve hileli ürünler listesine yenilerini ekledi. Yeni eklenen listede Şanlıurfa da yer aldı.
Şanlıurfa'da Damadın Vurulma Anına Ait Görüntüler Ahırdan Çıktı
Şanlıurfa'da Damadın Vurulma Anına Ait Görüntüler Ahırdan Çıktı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde damadın düğünde havaya ateş açan kardeşi tarafından vurulma anı kameraya yansıdı.
​Yanmaz Sordu: İzmir’de Şanlıurfa Tanıtımı İçin Standa Ne Kadar Para Ödediniz?
​Yanmaz Sordu: İzmir’de Şanlıurfa Tanıtımı İçin Standa Ne Kadar Para Ödediniz?
Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdiği soru önergelerine cevap alamadığını ifade ederek; “Soru önergelerimize cevap verilmiyor. Biz de kamuoyuyla paylaşma mecburiyetinde kaldık” diyerek Travel Turkey İzmir Fuarı’nda Şanlıurfa Tanıtım Günleri için açılan standa ne kadar ödeme yapıldığını sordu.
​Urfa'da Kavga Eden Iraklı Kasaba Müdahale Eden İranlıları Suriyeliler Ayırdı
​Urfa'da Kavga Eden Iraklı Kasaba Müdahale Eden İranlıları Suriyeliler Ayırdı
Şanlıurfa’da yaşayan Irak uyruklu Yasir adındaki kasap iş yerinin önünde deve kesmesi tepkilere neden olmuştu. Tepkilerin ardından iş yeri mühürlenen Yasir isimli kasap bu kez Şanlıurfa Hayvan Borsasında kavga çıkardı.
​Şanlıurfa’da Damadın Abisi Tutuklandı
​Şanlıurfa’da Damadın Abisi Tutuklandı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde düğünde havaya silahla ateş ederken damat olan kardeşini yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güneydoğu'nun tek kayak merkezi Karacadağ doldu taştı
Güneydoğu'nun tek kayak merkezi Karacadağ doldu taştı
Güneydoğu'nun tek kayak merkezi olan Karacadağ, bölgede yaşayan vatandaşların akınına uğruyor.
​Yanmaz, Trambüsü Sordu: Büyükşehir Belediyesi Bizi Savcılığa Vermekle Tehdit Ediyor
​Yanmaz, Trambüsü Sordu: Büyükşehir Belediyesi Bizi Savcılığa Vermekle Tehdit Ediyor
Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne sordu; “ Şanlıurfa halkının merakla beklediği trambüs projesi ne zaman bitecektir?”
​Göbekitepe’nin tarihi sembollerinin maketleri parklara dikildi
​Göbekitepe’nin tarihi sembollerinin maketleri parklara dikildi
Göbeklitepe’yi görmeyen vatandaşlar için tapınakta yer alan ve insanı temsil eden ‘T’ sütunu Şanlıurfa’da insan unsurunun yoğun olduğu parklara konumlandırıldı.
​Şanlıurfa’da ücretsiz yöresel yemek kursu düzenleniyor
​Şanlıurfa’da ücretsiz yöresel yemek kursu düzenleniyor
Türkiye'nin damak tadıyla ünlü şehri Şanlıurfa'da, ücretsiz 'Yöresel Yemek Kursu' başlıyor.
​Siverek'te sağlık ekiplerinin zorlu kış mesaisi
​Siverek'te sağlık ekiplerinin zorlu kış mesaisi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sağlık ekipleri Karacadağ bölgesinde etkili olan kar nedeniyle hastalanan vatandaşlara ulaşmak için zorlu mücadele veriyor. Ekipler, paletli ambulans ile normal araçların girmekte zorlandığı alanlara girerek, ilk müdahaleleri gerçekleştirip hasta ve yaralılar hastaneye ulaştırıyorlar.
​Olay Yerine Giden Sağlık Personeli, Ölen Kişiyi Görünce Yere Yığıldı
​Olay Yerine Giden Sağlık Personeli, Ölen Kişiyi Görünce Yere Yığıldı
​Sokakta kalan gence valilik sahip çıktı
​Sokakta kalan gence valilik sahip çıktı
​Denizli’den Alınan 400 bin liralık Mallar Şanlıurfa’da Ortaya Çıktı
​Denizli’den Alınan 400 bin liralık Mallar Şanlıurfa’da Ortaya Çıktı
​Urfalı Çiftin 17 Yıllık Bebek Özlemi Son Buldu
​Urfalı Çiftin 17 Yıllık Bebek Özlemi Son Buldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06
Güneş
07:31
Öğle
12:39
İkindi
15:14
Akşam
17:36
Yatsı
18:56
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿