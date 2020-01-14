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Bu haber 14 Ocak 2020 21:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​İmamoğlu, Eşine Gelen Eleştirilere Cevap Verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın Devran isimli kitabının oyunununu izlemesine gelen tepkilere yanıt verdi.

​İmamoğlu, Eşine Gelen Eleştirilere Cevap Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 20’nci ilçe belediyesi ziyaretini Sultanbeyli’ye yaptı. İmamoğlu, gazetecilerin sorularını Sultanbeyli’de yaptığı saha incelemesi sırasında yanıtladı. 



 

"DEMİRTAŞ'IN KİTAPLARI HER YERDE SATILIYOR"

Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre; Bir gazetecinin, "Selahattin Demirtaş’ın kitaplarının İstanbul kitapçısında satıldığına dair. Bu yeni bir uygulama mı? Sakine Cansız’ın envanterden bugün çıkarıldığına dair bazı görseller dolaşıyor" şeklindeki sorusuna İmamoğlu, "Bu şekilde tartışılması bizi üzüyor. Kitap konusu yıllar önce de başka şekilde eleştiriye sebep olmuştu. 'Bomba kadar etkili' diye bir tarif yapılmıştı. Bu olaydan sonra, bunu yapanlar, bu ülkede 15 Temmuz’u gerçekleştirmişti. Bu tarz laf söyleyenlerin pişman olduklarını düşünüyorum. Belki sormanız da gerekebilir o dönemin Başbakanı böyle bir ifade de bulunmuştu. Sayın Demirtaş’a ait kitap her yerde satılıyor. Devletin kurumları da buna dahil. PTT’nin de sitesine girin, var; TBMM’nin de sitesine girin, var" yanıtını verdi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "İktidara çok yakın kitapçıda da var. Başka kitapçılarda da var. Olabilir de. Olmalıdır da. Kaldı ki bir kitabın yasak olup olmadığına karar verecek olan bu ülkenin mahkemeleri, savcılıkları. Diğer kitapla ilgili olarak; 5 yıldır satışta olan bir kitap. Yeni değil. İstanbul Kitapçısı’nda 5 yıldır satışta. Ama gelen haklı tepkiler üzerine biz, o kitabın satışını sitemizden iptal ettik. Ama bu konu üzerinden bir hamaset oluşturarak, yine bir düşmanlık kurgusu üzerine önce sosyal medyadan başlatıp sonra başka iletişim araçlarına taşıyarak, yani bir nevi böyle toplumu infiale getirmek… Bunlar hoş şeyler değil. Toplumu boş işlerle uğraştırma meselesi."




 

TİYATRO OYUNU AÇIKLAMASI

"Demirtaş’ın ‘Devran’ oyununu izleyenler arasında sizin eşiniz de vardı. Hükümet kanadından özellikle İçişleri Bakanı’ndan oyunu izleyenlere tepkiler geldi" şeklindeki soruya İmamoğlu, şu yanıtı verdi:
"Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, masterı olan, doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim, nereye gideceğini bilir. Türkiye’yi yorumlayan, dünyayı yorumlayabilen ve ona göre nereye gideceğini bilen Türk kadını. Sadece benim eşim değil, oraya gelen diğer kadınların da aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Öyledir de. Kadınların bir kitap üzerinden bir oyunu izlemesi, sürece katkı sunmasını çok olgun bir tavır olarak görüyorum. Destekliyorum da. Hiçbir zaman hamaset siyaseti yapmadım, yapmayacağım da. Bence bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine en büyük katkıyı kadınlar sağlayacak. Keşke bu konuda erkek çeneleri az konuşsa."





Editör: Ahmet Şen  
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​İmamoğlu, Eşine Gelen Eleştirilere Cevap Verdi
​İmamoğlu, Eşine Gelen Eleştirilere Cevap Verdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın Devran isimli kitabının oyunununu izlemesine gelen tepkilere yanıt verdi.
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