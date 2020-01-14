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Bu haber 14 Ocak 2020 15:30:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfalı Çiftin 17 Yıllık Bebek Özlemi Son Buldu

Şanlıurfa’dan, Diyarbakır’a gelerek tüp bebek tedavisi olan Fatma Kesik, 17 yıl sonra mutlu haberi aldı. 17 yıllık hayali gerçeğe dönüşen Kesik, çocuğunu kucağına alacağı günü iple çekiyor.

​Urfalı Çiftin 17 Yıllık Bebek Özlemi Son Buldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan ve 17 yıldır çocuk hasreti çeken Fatma Kesik, yıllarca başvurduğu tüp bebek merkezlerinden olumsuz sonuç aldı. Arkadaş tavsiyesi ile Diyarbakır'a gelerek Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvuran Kesik'e yumurta ve rahim gençleştirme tedavisi uygulandı. Yapılan tedavinin ardından Kesik, 17 yıl sonra hamile kaldı.

Yapılan tedavi ile ilgili bilgi veren Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, Fatma Kesik'in 17 yıllık çocuk özleminin sona erdiğini söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Hastamız 38 yaşında 17 yıllık evli, daha önce çok sayıda aşılama ve tüp bebek tedavisi olmuş fakat başarısızlıkla sonuçlanmış. Arkadaş tavsiyesiyle kliniğimize geldi, çok ciddi anlamda umutsuzdu. Çünkü birçok deneme yapmış, 17 yıllık çocuk hasreti mevcuttu, biz hastayı detaylı değerlendirdiğimizde yumurtaların çok zayıf olduğunu ve rahim duvarının ince olduğunu belirledik. Hastaya 2 ayrı tedavi uyguladık, yumurta, rahim gençleştirme ve yumurta detoks tedavisi yaptık. Amacımız kaliteli yumurtayı elde etmekti, biz hastaya süreci anlattığımızda hasta umutsuz olduğu için ciddi anlamda kararsızdı. Bizde hastaya umutsuz olmaması gerektiğini tedavide başarılı olabileceğini söyledik. Hasta ikna oldu, tedavilerimizi yaptık, transferi gerçekleştirdik, transfer sonrası gebelik kesesini görünce inanılmaz mutluluk oldu ama hasta gebe olduğuna inanamadı. Çünkü 17 yıllı başarısız geçen umutsuzluk, kalp atışını görünceye kadar sürdü. Kalp atışı sonrası hastalarla ağlamalı olduk. Hasta o kalp atış sesinin ‘Hayatının en huzur veren sesi’ olduğunu, söyleyince hepimizi duygulandırdı" dedi.



 

"Kurban keseceğiz"

Uzun yıllar anne olmak için tedavi gördüğünü başarısızlıklardan dolayı umutsuzluğa kapıldığını belirten Fatma Kesik, "3 defa aşılama oldum tutulmadı, herkes çocuğun olmuyor kısırsın diyordu, çok üzülüyordum. Bir arkadaş tavsiyesiyle Hakan hocayla tanıştık. Allah ondan razı olsun, yumurta gençleştirme tedavisi sonrası hamileyim. Çok mutluyum, inşallah bu mutluluğu Allah herkese verir" diye konuştu.

17 yıldır baba olma hasreti çektiğini kaydeden Şehmuz Kesik ise mutlu haber sonrası kurban keseceklerini söyledi. Kesik, "17 yıldır İstanbul, Ankara dahil farklı illere gittik. Daha sonra Hakan hocaya başvurduk. 17 yıl sonra çocuk sahibi olacağız inşallah. Heyecanlıyım, eve gidip kurban keseceğiz" şeklinde konuştu.



Editör: Ahmet Şen 
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