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Bu haber 14 Ocak 2020 14:45:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’daki Bu Firmaya Dikkat! Tarım Bakanlığı Hileli Ürün Dedi

Tarım ve Orman Bakanlığı belli tarihlerde yayınladığı taklit, tağşiş ve hileli ürünler listesine yenilerini ekledi. Yeni eklenen listede Şanlıurfa da yer aldı.

​Şanlıurfa’daki Bu Firmaya Dikkat! Tarım Bakanlığı Hileli Ürün Dedi

Tarım ve Orman Bakanlığı belli tarihlerde yayınladığı taklit, tağşiş ve hileli ürünler listesine yenilerini ekledi. Bakanlığı son yaptığı duyuruda 229 firmaya ait 386 üründe taklit ve hileli ürünlerin ortaya çıktığını açıkladı. 


 

Şanlıurfa’da Sadeyağ Diye Bitkisel Yağ Satıyorlar

Şanlıurfa’da faaliyet gösteren bir firmanın da yer aldığı liste oldukça kabarık. Şanlıurfa’da Tekkal Sadeyağları Gıda Tar. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti adı altında faaliyet gösteren Tekkal Gıda’nın sattığı sadeyağların hileli olduğu tespit edildi. Tekkal Gıda sadeyağ diye vatandaşlara bitkisel yağ yedirdiği tespit edildi.







 

Pakdemirli Açıkladı: Yasal Düzenlemeleri Kısa Süre Meclise Getireceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli konu ile alakalı yaptığı açıklamada ise, taklit ve tağşiş suçlarını işleyenlere yönelik yasal düzenlemeyi en kısa sürede Meclise getirme konusunda gayretlerinin sürdüğünü belirterek, "Benim gönlüm hapis cezasını ister. Bu hapis cezası veya ticaretten men olabilir." dedi.

Taklit ve tağşiş yapılan ürün ve bu suçu işleyen firmaların ifşasının devam edeceğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, söz konusu listelerin herhangi bir gecikme olmadan kısa aralıklarla açıklanacağını kaydetti.

Bakan Bekir Pakdemirli, buna ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarının sürdürüldüğüne dikkati çekerek, "Şu an hem Meclis hem de Külliye ile irtibatımız devam ediyor. En yakın zamanda Meclise getirme konusunda gayretimiz sürüyor. Buradaki ana amaç hem caydırıcılığın hem de müeyyidelerin artırılması olacak." diye konuştu.

Adalet Bakanlığı ve diğer bakanlıkların kurum görüşlerinin alındığını belirten Bakan Pakdemirli "Burada bizim istediğimiz, gönlümüzdeki olmayabilir ama şundan emin olabilirsiniz, cezalar bugünküne oranla çok daha ağır olacak" açıklamasını yaptı.








hileli, taklit ürünler ve firmaların listesinin tamamına ulaşmak için aşağıdaki başlığı tıklayınız

TAKLİT TAĞŞİŞ LİSTESİ







Editör: Ahmet Şen 
 
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