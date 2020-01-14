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Bu haber 14 Ocak 2020 17:30:46 Tarihinde eklenmiştir.

​Olay Yerine Giden Sağlık Personeli, Ölen Kişiyi Görünce Yere Yığıldı

Tamirat yapmak için bir iş yerinin çatısına çıkan şahıs bastığı zeminin kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti.

​Olay Yerine Giden Sağlık Personeli, Ölen Kişiyi Görünce Yere Yığıldı

İstanbul’da İhbar üzerine olay yerine giden sağlık personeli, kanlar içinde yerde yatan yaralının kayınpederi olduğunu görünce şoke oldu. Sağlık personeli uzun süre gözyaşı döktü.



Olay, sabah saatlerinde İstanbul Silivri Sanayi sitesi Akpınar sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fikret B. (64) isimli şahıs, çatı onarımı için bir iş yerinin çatısına çıktı. Bastığı zeminin kırılması üzerine yaklaşık 5 metreden beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık personelinden bir personel yerde kanlar içinde yatan adamın kayınpederi olduğunu görünce şoke oldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan adamın hayatının kaybettiği belirlendi. Uzun süre gözyaşı döken sağlık personeli, kayınpederinin tabutunu kendi elleriyle cenaze aracına koydu. Cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.





Editör: Ahmet Şen 
 
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​Olay Yerine Giden Sağlık Personeli, Ölen Kişiyi Görünce Yere Yığıldı
​Olay Yerine Giden Sağlık Personeli, Ölen Kişiyi Görünce Yere Yığıldı
Tamirat yapmak için bir iş yerinin çatısına çıkan şahıs bastığı zeminin kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti.
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