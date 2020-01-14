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Bu haber 14 Ocak 2020 20:30:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Kadın Cinayeti! Kız Arakdaşının Evine Balkondan Girip Öldürdü

Bir kadın, evine balkondan gizlice giren erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.

​Kadın Cinayeti! Kız Arakdaşının Evine Balkondan Girip Öldürdü

Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçeye Zeki C., kendisinden ayrılmak isteyen 2 çocuk annesi Deniz Gezginci'nin (36) Hürriyet Mahallesi'ndeki evine gizlice girdi. Balkondan eve giren Zeki C., uyuduğu sırada Deniz Gezginci'yı defalarca bıçakladı. Ardından evden ayrılan Zeki C., polise teslim oldu.

Öte yandan durumun anlaşılması üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Zeki C.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 






Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Kadın Cinayeti! Kız Arakdaşının Evine Balkondan Girip Öldürdü
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