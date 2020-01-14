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Bu haber 14 Ocak 2020 13:30:02 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Damadın Vurulma Anına Ait Görüntüler Ahırdan Çıktı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde damadın düğünde havaya ateş açan kardeşi tarafından vurulma anı kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da Damadın Vurulma Anına Ait Görüntüler Ahırdan Çıktı

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesine bağlı Ekenek kırsal Mahallesi'nde Mehmet Yılmaz, açık alanda yapılan düğünde evlenmeye hazırlandı. Akrabası olan ve aynı mahallede oturan gelini almaya giden davetlilerden bazıları, havaya rastgele ateş açtı. Damadın kardeşi H.Y. tarafından havaya ateş açılması sonucu mermilerden biri damadın başına isabet etti. Damat arabaya binmek üzereyken yere yığılırken, o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde damadın kardeşi H.Y.’nin kalabalığın ortasında silahı ateşlediği ve mermilerden birinin damadın başına isabet etmesi sonucu yere yığıldığı görüldü.

Damat yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken H.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 






Editör: Ahmet Şen 
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