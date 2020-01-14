​Yanmaz Sordu: İzmir’de Şanlıurfa Tanıtımı İçin Standa Ne Kadar Para Ödediniz?

Yanmaz: Şanlıurfa BŞB Cevap Vermiyor

Büyükşehir Neden Cevap Vermiyor?

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, Şanlıurfa’da büyük muamma haline gelmiş trambüs projesinin akibetini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne sordu. “Sorularımıza cevap alamıyoruz. Üstelik bizi savcılığa şikayet etmekle tehdit ediyorlar” diyen Yanmaz, bu kez de Travel Turkey İzmir Fuarı’nda Şanlıurfa Tanıtım Günleri için açılan standa ne kadar ödeme yapıldığını sordu.Yanmaz, sosyal medya hesabından soru önergesi dilekçesini yayınlayarak;Saadet Partili Büyükşehir Meclis Üyelerinin yazılı soru önergelerine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yazılı cevap vermiyor.Bizde soru önergelerimizi Şanlıurfa kamuoyu ile paylaşmak mecburiyetinde kaldık.” İfadelerine yer verdi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Saadet Partisi’nin soru önergelerine cevap verip vermeyeceği büyük merak haline gelirken, Urfalı vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin cevap vermemelerinin sebebini de öğrenmek istediklerini ifade etti.Editör: Ahmet Şen