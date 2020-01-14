Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 14 Ocak 2020 10:00:47 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa'da Kavga Eden Iraklı Kasaba Müdahale Eden İranlıları Suriyeliler Ayırdı

Şanlıurfa’da yaşayan Irak uyruklu Yasir adındaki kasap iş yerinin önünde deve kesmesi tepkilere neden olmuştu. Tepkilerin ardından iş yeri mühürlenen Yasir isimli kasap bu kez Şanlıurfa Hayvan Borsasında kavga çıkardı.

​Urfa'da Kavga Eden Iraklı Kasaba Müdahale Eden İranlıları Suriyeliler Ayırdı

3 Ocak günü Şanlıurfa’da sokağın kana bulandığı deve kesme görüntüleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra büyük tepkiye yol açmıştı. Tepkilerin ardından harekete geçen yetkililer, sokak ortasında ve özellikle çocukların gözünün önünde deve kesen kasabın dükkanını mühürlemişti. O kasap bu kez de kavgaya karıştı.


Kavga Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan canlı hayvan borsasında meydana geldi. Bir besiciyle tartışan Iraklı kasabın çıkardığı tartışma kısa sürede büyüyerek tekme, tokat ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.





 

SOPALARLA KOVALADILAR

Yaşanan olaya İran uyruklu şahıslar da müdahalede bulundu. Kavgaya müdahale eden İran uyruklu kişileri ayırmak da Suriyelilere düştü. Olay yerinde bulunan kişiler, Iraklı kasabı sopalarla kovalayarak pazardan çıkardı. Polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.





Şanlıurfa'da sokak ortasında deve kesme haberi için aşağıdaki başlığı tıklayınız

 

​Yer: Şanlıurfa! Suriyeliler Yol Ortasında Deve Kesti




Editör: Ahmet Şen  
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Urfa'da Kavga Eden Iraklı Kasaba Müdahale Eden İranlıları Suriyeliler Ayırdı
​Urfa'da Kavga Eden Iraklı Kasaba Müdahale Eden İranlıları Suriyeliler Ayırdı
Şanlıurfa’da yaşayan Irak uyruklu Yasir adındaki kasap iş yerinin önünde deve kesmesi tepkilere neden olmuştu. Tepkilerin ardından iş yeri mühürlenen Yasir isimli kasap bu kez Şanlıurfa Hayvan Borsasında kavga çıkardı.
​Şanlıurfa’da Damadın Abisi Tutuklandı
​Şanlıurfa’da Damadın Abisi Tutuklandı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde düğünde havaya silahla ateş ederken damat olan kardeşini yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güneydoğu'nun tek kayak merkezi Karacadağ doldu taştı
Güneydoğu'nun tek kayak merkezi Karacadağ doldu taştı
Güneydoğu'nun tek kayak merkezi olan Karacadağ, bölgede yaşayan vatandaşların akınına uğruyor.
​Yanmaz, Trambüsü Sordu: Büyükşehir Belediyesi Bizi Savcılığa Vermekle Tehdit Ediyor
​Yanmaz, Trambüsü Sordu: Büyükşehir Belediyesi Bizi Savcılığa Vermekle Tehdit Ediyor
Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne sordu; “ Şanlıurfa halkının merakla beklediği trambüs projesi ne zaman bitecektir?”
​Göbekitepe’nin tarihi sembollerinin maketleri parklara dikildi
​Göbekitepe’nin tarihi sembollerinin maketleri parklara dikildi
Göbeklitepe’yi görmeyen vatandaşlar için tapınakta yer alan ve insanı temsil eden ‘T’ sütunu Şanlıurfa’da insan unsurunun yoğun olduğu parklara konumlandırıldı.
​Şanlıurfa’da ücretsiz yöresel yemek kursu düzenleniyor
​Şanlıurfa’da ücretsiz yöresel yemek kursu düzenleniyor
Türkiye'nin damak tadıyla ünlü şehri Şanlıurfa'da, ücretsiz 'Yöresel Yemek Kursu' başlıyor.
​Siverek'te sağlık ekiplerinin zorlu kış mesaisi
​Siverek'te sağlık ekiplerinin zorlu kış mesaisi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sağlık ekipleri Karacadağ bölgesinde etkili olan kar nedeniyle hastalanan vatandaşlara ulaşmak için zorlu mücadele veriyor. Ekipler, paletli ambulans ile normal araçların girmekte zorlandığı alanlara girerek, ilk müdahaleleri gerçekleştirip hasta ve yaralılar hastaneye ulaştırıyorlar.
​Şanlıurfa’da Ziynet Eşyası Çalan 2 Genç Kız Yakalandı
​Şanlıurfa’da Ziynet Eşyası Çalan 2 Genç Kız Yakalandı
Şanlıurfa’da bir evden ziynet eşyası çalıp başka hırsızlık suçundan da aranan 2 genç kız yakalandı.
​Şanlıurfalı Gencin İşe Başlayacağı Gün Ölüm Haberi Geldi
​Şanlıurfalı Gencin İşe Başlayacağı Gün Ölüm Haberi Geldi
Gaziantep'te yaşayan 15 yaşındaki Berifan Demir'in ailesi, çocuklarının işe başlayacağı günü ölüm haberini aldı.
​Şanlıurfa’da Maganda Kurşunu Damadı Yaraladı
​Şanlıurfa’da Maganda Kurşunu Damadı Yaraladı
Şanlıurfa’nın havaya açılan ateş damadın yaralanmasına neden oldu.
Şanlıurfa’daki Yardım Rezaletine Belediyeden Cevap Geldi
Şanlıurfa’daki Yardım Rezaletine Belediyeden Cevap Geldi
Mahalle muhtarının erzak paketi götürdükleri yaşlı kadına paketi teslim ettikleri sırada video çekip sosyal medyada yayınlamaları ve yardımı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanının yaptığını tekrar tekrar vurgulaması tepkilere neden olmuştu. Video sahibi olan belediye çalışanı tepkilerin üzerine basın açıklamasında bulundu.
​Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
​Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alında.
Köylere De Bekçi Geliyor
Köylere De Bekçi Geliyor
​Kanlı Hesaplaşma: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
​Kanlı Hesaplaşma: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
​Urfa'da Kavga Eden Iraklı Kasaba Müdahale Eden İranlıları Suriyeliler Ayırdı
​Urfa'da Kavga Eden Iraklı Kasaba Müdahale Eden İranlıları Suriyeliler Ayırdı
​Ablası İstediğimden Hamile Kalırım Dedi! Kardeşi Bıçakla Öldürdü
​Ablası İstediğimden Hamile Kalırım Dedi! Kardeşi Bıçakla Öldürdü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06
Güneş
07:31
Öğle
12:39
İkindi
15:14
Akşam
17:36
Yatsı
18:56
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿