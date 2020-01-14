​Urfa'da Kavga Eden Iraklı Kasaba Müdahale Eden İranlıları Suriyeliler Ayırdı

SOPALARLA KOVALADILAR

3 Ocak günü Şanlıurfa’da sokağın kana bulandığı deve kesme görüntüleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra büyük tepkiye yol açmıştı. Tepkilerin ardından harekete geçen yetkililer, sokak ortasında ve özellikle çocukların gözünün önünde deve kesen kasabın dükkanını mühürlemişti. O kasap bu kez de kavgaya karıştı.Kavga Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan canlı hayvan borsasında meydana geldi. Bir besiciyle tartışan Iraklı kasabın çıkardığı tartışma kısa sürede büyüyerek tekme, tokat ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.Yaşanan olaya İran uyruklu şahıslar da müdahalede bulundu. Kavgaya müdahale eden İran uyruklu kişileri ayırmak da Suriyelilere düştü. Olay yerinde bulunan kişiler, Iraklı kasabı sopalarla kovalayarak pazardan çıkardı. Polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.Şanlıurfa'da sokak ortasında deve kesme haberi için aşağıdaki başlığı tıklayınızEditör: Ahmet Şen