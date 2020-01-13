​Yanmaz, Trambüsü Sordu: Büyükşehir Belediyesi Bizi Savcılığa Vermekle Tehdit Ediyor

Trambüs Gizemi Çözülsün

Niyazi Yanmaz Sordu: Trambüs projesi Ne Zaman Bitecek

Şanlıurfa’da 2018’in temmuz ayından itibaren trambüs çalışmalarına başlanmıştı. Bu zamana kadar trambüsün rayları, yolları, turnikeleri yapıldı. Proje için milyonlarca para harcanırken, Trambüsler bir türlü kent sokaklarında görülmedi. Trambüslerin son teslim tarihinin geçmesinden sonra gözler ve kulaklar yetkililere çevrildi.Şanlıurfa’da yapımına Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi döneminde başlanan trambüs projesi birçok sorunla gündeme gelmiş olmakla beraber en büyük gizem olarak da ne zaman faaliyete geçeceği oldu.Bu gizemi çözmek ve vatandaşların aklındaki sorunları gidermek amacıyla Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına bir dilekçe gönderdi. Gönderilen dilekçede şu sorulara yer verildi;-Şanlıurfa halkının merakla beklediği trambüs hattı projesi ne zaman bitecektir?-İhalenin ilk bitim tarihi ne zamandı?-Süre uzatmaları neden verildi?-En son uzatım tarihi ne zaman bitti?-Bu projenin ihale bedeli ne kadardır?-Müteahhit firmaya şimdiye kadar ne kadar ödeme yapılmıştır??Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyaz Yanmaz, dilekçeyi sosyal medya hesabından yayınlayarak şu yorumda bulundu;“Ey Urfalı Kardeşlerim, AKP tarafından çöpe giden paralarınızın hesabını soruyoruz?AKP ve Bşb Belediyesi her defasında bizi savcılığa vermekle tehdit ediyorlar!!!Hak yolda kınayıcının kınamasından çekinmeyeceğiz!!!”