Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 13 Ocak 2020 20:20:39 Tarihinde eklenmiştir.

​BDDK’dan Kredi Kartına Taksit Sınırı Kararı Geldi

BDDK kararına göre havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme süreleri 6 aydan 3 aya düşürüldü.

​BDDK’dan Kredi Kartına Taksit Sınırı Kararı Geldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme sürelerinin altı aydan üç aya düşürülmesine karar verdi.
BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/01/2020 tarihli ve 8792 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı aydan üç aya düşürülmesine karar verilmiştir."





Editör: Ahmet Şen  
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
​BDDK’dan Kredi Kartına Taksit Sınırı Kararı Geldi
​BDDK’dan Kredi Kartına Taksit Sınırı Kararı Geldi
BDDK kararına göre havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme süreleri 6 aydan 3 aya düşürüldü.
​Paranıza Sahip Çıkın! Geri Dönebilir! E-Devlet'i Sık Sk Kontrol Edin
​Paranıza Sahip Çıkın! Geri Dönebilir! E-Devlet'i Sık Sk Kontrol Edin
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen gelir, maaş, yardım ve ödenekler belli bir süre sonra bloke oluyor. Hakkınızda çıkmış paraları zamanında hesabınızdan çekmezseniz, kaybedebilirsiniz. E-devleti sık sık kontrol edin
​Bakan Selçuk: asgari ücretlilere 75 liralık jest yaptık
​Bakan Selçuk: asgari ücretlilere 75 liralık jest yaptık
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretlilere 75 liralık jest yapıldığını, EYT'nin ise maliyetinin çok yüksek olduğunu söyledi.
​Erdoğan İmzaladı! Yumurtacılar Bayram Etti
​Erdoğan İmzaladı! Yumurtacılar Bayram Etti
Cumhurbaşkanı kararı ile yumurta toptan satışında uygulanan yüzde 8'lik KDV oranı yüzde 1'e indirildi. Bu indirimin sektöre çok faydalı olacağı belirtti.
​İran’da Yaşanan Olaylardan Sonra Dolar’da Hareketlilik
​İran’da Yaşanan Olaylardan Sonra Dolar’da Hareketlilik
Yaşanan sıcak gelişme sonrası piyasalarda da hareketlilik yaşanıyor. Yaşanan olaylardan sonra Dolar 5,9770 liradan, euro ise 6,6640 liradan güne başladı.
​Albayrak: Çok kısa bir zamanda attığımız tohumlar, çok yakında filizlere ağaçlara dönmeye başlayacak
​Albayrak: Çok kısa bir zamanda attığımız tohumlar, çok yakında filizlere ağaçlara dönmeye başlayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılının da ‘İVME’ yılı olacağını ifade ederek, “Ekonominin tüm kurumlarıyla bu hedefi sahiplenerek tüm politikalarımızı bunun üzerine inşa edeceğiz” dedi.
​Bakanlıktan Açıklama Geldi! Poşete Zam Yok
​Bakanlıktan Açıklama Geldi! Poşete Zam Yok
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, poşet ücretine yeni yılda aynı kalacağını açıkladı.
Bakan Albayrak Evleneceklere Müjdeyi Verdi!
Bakan Albayrak Evleneceklere Müjdeyi Verdi!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü duyurdu. Evlenme hazırlığındaki gençler, bu haber ile sevindiklerini ifade etti.
​Yeni Yılda 25 Kuruşluk Poşete Zam
​Yeni Yılda 25 Kuruşluk Poşete Zam
Geçen yılın başından beri parayla satılan marketlerdeki plastik alışveriş poşetine yüzde 22.58 oranında zam geldi. 25 kuruşluk poşetler 1 Ocak 2020 itibarıyla 30 kuruşa satılmaya başladı.
​Bakan Selçuk Açıkladı: Artık Asgari Ücreti Devlet Belirlemeyecek
​Bakan Selçuk Açıkladı: Artık Asgari Ücreti Devlet Belirlemeyecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Gelecek sene her iki taraf kendi aralarında anlaşacaklar ve anlaştıkları rakamlar üzerinden biz konuşacağız. Her iki tarafın masada sonuna kadar kaldığı, çünkü asgari ücret devletin anlaştığı rakam değil, aslında asgari ücret işveren ve işçinin anlaştığı bizim de kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi” dedi.
​2020 Yılı İçin İşsizlik Maaşı Belli Oldu
​2020 Yılı İçin İşsizlik Maaşı Belli Oldu
Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020’de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.
2020 Yılının Asgari Ücreti Belli Oldu
2020 Yılının Asgari Ücreti Belli Oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. İşte 2020 Asgari Ücret tutarı... 1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olacak asgari ücret 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı.
​Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, FETÖ propagandasından gözaltında
​Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, FETÖ propagandasından gözaltında
​Yanmaz, Trambüsü Sordu: Büyükşehir Belediyesi Bizi Savcılığa Vermekle Tehdit Ediyor
​Yanmaz, Trambüsü Sordu: Büyükşehir Belediyesi Bizi Savcılığa Vermekle Tehdit Ediyor
​BDDK’dan Kredi Kartına Taksit Sınırı Kararı Geldi
​BDDK’dan Kredi Kartına Taksit Sınırı Kararı Geldi
​Beklenen Oldu! Arsa Değerine Göre Sınır Getiriliyor
​Beklenen Oldu! Arsa Değerine Göre Sınır Getiriliyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06
Güneş
07:31
Öğle
12:38
İkindi
15:13
Akşam
17:35
Yatsı
18:55
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿