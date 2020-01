​ABD-İran Gerginliğinde Altına Yatırım Çağrısı Yapıldı

ABD ile İran arasında yaşanan gerginlik, altın fiyatlarını artırdı. Kayseri'de Kazancılar Çarşısı'nda sarraflık yapan Metin Meyilli, altının son durumunu değerlendirdi. Altın fiyatlarının her zaman yükseldiğini söyleyen Meyilli, “Altın her zaman yükseliyor. Bu yeni bir yükseliş değil. Altın en güvenilir limandır. Dünyada gerek ekonomik savaşlar gerekse ülkeler arasındaki sıcak çatışmalar arttıkça vatandaşların ve ülkelerin altına daha güvenli bakmasını sağlıyor. Altın dünyanın her tarafında geçerli bir akçe olduğu için insanlar altını güvenli bir liman olarak görüyor. Bugün en kolay ulaşabileceği ve bozdurabileceği, vatandaşların başına bir iş geldiğinde sığınabileceği en güvenilir limanı altın olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.Meyilli, altının hiçbir zaman değer kaybetmediğini belirterek, “Ülkeler kötü duruma düştüğünde kendini koruyamaz ama altın, dünyanın her tarafında altındır. Her zaman geçerlidir ve her zaman kıymetlidir. Ülkelerin merkez bankalarındaki rezervlerinde ne kadar çok altın var, o kadar güçlüdür. O yüzden ben, her zaman altın diyorum ve altının ilerde de yükseleceğini görüyorum. Para yırtılabilir, yanabilir. Biz burada yaşıyoruz. Bazen döviz geliyor ve yırtılıyor. Üzerini bantlıyoruz ama döviz büroları almıyor. Bu kadar hassas bir meseledir. Üzerinde bant olan parayı almıyorlarsa, yarın o ülkelerin ekonomileri bozulduğunda ne olacak? 10 sene sonra ABD'nin yok olduğunu düşünün ya da Avrupa Birliği'nin dağıldığında bu paraların ne kıymeti kalacak. Ama altın, parçalansa bile yine kıymetinden bir kayıp olmuyor, yine aynı altın” şeklinde konuştu.Editör: Ahmet Şen