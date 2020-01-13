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Bu haber 13 Ocak 2020 13:20:55 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Ziynet Eşyası Çalan 2 Genç Kız Yakalandı

Şanlıurfa’da bir evden ziynet eşyası çalıp başka hırsızlık suçundan da aranan 2 genç kız yakalandı.

​Şanlıurfa’da Ziynet Eşyası Çalan 2 Genç Kız Yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akif İnan Mahallesi'ndeki apartmanlar arasında şüpheli şekilde dolaşan iki genç kızı yakaladı. 15 ayrı evden hırsızlık suçundan kayıtları olduğu tespit edilen şüphelilerin, en son iki ayrı evden de hırsızlık yapmaktan arandıkları ortaya çıktı.

 

Şanlıurfa'daki Hırsızlıktan Aranıyorlardı

17 yaşındaki M.K.'nin Pazarcık'ta bir evden ziynet eşyası çalmaktan arandığı ve 17 yaşındaki E.K.'nin ise Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinden evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla arandığı ortaya çıktı.

Şüpheliler Pazarcık ve Halfeti polisine teslim edildi.





Editör: Ahmet Şen 
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