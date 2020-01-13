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Bu haber 13 Ocak 2020 11:00:23 Tarihinde eklenmiştir.

​AHEF’ten Cumhurbaşkanına Açık Mektup: Sağlık Çalışanlarının Can Güvenliği Sağlanmalı

Aile Hekimleri Derneği Federasyonu, sağlıkta şiddetin artması ve hekimlerin konu hakkında huzursuz olmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletti. Derneğin ilettiği açık mektupta, sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorluklardan bahsedilirken, Adalet Bakanlığı’nda sağlıkta şiddet olaylarına anında müdahale edilebileceği ve yasal işlemlerin uygulanabileceği bir birimin kurulmasın talep edildi.

​AHEF’ten Cumhurbaşkanına Açık Mektup: Sağlık Çalışanlarının Can Güvenliği Sağlanmalı

Urfa.com Ekibi olarak saplık çalışanlarının maruz kaldığı bütün kötü olayları farkındalık yaratmak amacıyla gündeme getirmeye gayret ettik. Sağlık çalışanlarının sesi olabilmek için verdiğimiz çaba ile beraber sesimizi gerekli mercilere duyurma konusunda da istikrarımız hala devam ederken, seslerine ses olmamız gereken bir konu da Aile Hekimleri Derneği Federasyonunun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği açık mektup oldu. 


Aile Hekimleri Derneği Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinin Erdoğan’a seslendiği açık mektupta bahsettiği talepler, ülkemizde sağlık hizmetlerinin daha çalışır vaziyette ilerlemesi açısında önem arz etmektedir.


Aile Hekimleri Derneği Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiği açık mektuplarında şu konulara yer verdi;




“Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları olarak toplumun bütün fertlerine en iyi sağlık hizmetini sunmak adına gece gündüz çalışarak Şifa dağıtıyoruz. Halkımızın kaliteli sağlık hizmeti alması için özveri ile çalışırken mutsuz, huzursuz, kaygı dolu olmalı hem bir de hem hizmet verdiğiniz hastalarımızı olumsuz etkilemektedir. Sağlıkta son yıllarda giderek artan şiddet, önlenemeyen bir sağlık terörü haline gelmiştir. Her saat başı ve sağlık çalışanı şiddete maruz kalmaktadır. Ülkemizde en fazla şiddet gören meslek grubu; başta hekimler olmak üzere diğer sağlık çalışanlarıdır. Fiziksel sözler ve Psikolojik şiddet sağlık hizmetlerinin devamını engelleme noktasına gelmiştir.”



 

Sağlık Çalışanlarının Can Güvenliği Sağlanmalı

“Tükenmişlik ve endişe içerisinde hizmet veren sağlık çalışanları can güvenliğinin sağlanamadığı koşullarda sistematik olarak bu şiddete maruz kalmanın travmasını derin şekilde yaşamaktır. Ailelerinden eşleri ve çocuklarından zaman çalarak bu kutsal mesleği yapan kişilere yönelik şiddet terörü toplumun sağlık geleceğini de olumsuz etkilemektedir. Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik son yıllarda atılan adımlar ne yazık ki sorunları çözmenin uzağında kalmıştır. Şiddet uygulayanlar yine hızla ve serbest bırakılmakta, tutuksuz yargılanmakta, iyi hal indirimleri uygulanmakta, cezalar ertelenerek caydırıcılıktan uzak yaklaşım devam etmektedir. Etkin ve Caydırıcı yasal düzenlemeler gerektiği çok açıktır. Savaşta dahi dokunulmazlığı olan bir meslek grubuna sistemli olarak uygulanan şiddetin sona ermesi için kararlılık gerekmektedir.”




 

Görsel ve İşitsel Önlem Alınması Etkili Olacaktır

“Diğer yandan sorunun tek çözüm noktasının yasal düzenlemeler olmadığının farkındayız. Toplum içerisinde öfke kontrolü olmayan, şiddete meyilli kişilerin rehabilite edilmesi, cezai yaptırımların yanı sıra psikoterapi ve psikolojik tedavi süreçlerini eş zamanlı yürütülmesi gerekmektedir. Şiddeti olağan hale getiren, alışkanlıklarından vazgeçmeyen bireylerin denetim ve kontrolleri daha etkin yapılmalıdır. Ayrıca çocukluk yıllarının ilk Döneminden itibaren küçük bireylerinin yarının büyükleri olacağı bilinci ile çocuklarımıza şiddetten uzak ve toplumun inşası için katkı sunmalı, onları bu sarmaldan uzak tutmalıyız. Bunun için ülkemiz yasal düzenlemeleri gözden geçirilerek başta sosyal medya platformları ve televizyon olmak üzere görsel ve işitsel uyaranlar noktasında bir takım önlemlerin alınmasın da etkili olacağına inanıyoruz.”





 

Adalet Bakanlığı’nda Bir Birim Kurulmalı

“Sosyal medyada şiddeti teşvik eden, normalleştiren kişilerin bilişim suçları kapsamında caydırıcı cezalar almasını, sağlık çalışanlarına yönelik tahrik ve tehdit içeren ifadeleri tespiti için daha detaylı inceleme yapılmasını ve cezai yaptırımlar olmasını öneriyoruz. Adalet Bakanlığı’nda sağlıkta şiddet olaylarına anında müdahil olacak ve Yasal düzenlemelerin uygulanması uygulanıp uygulanmadığını savcılık süreçlerini inceleyecek bir birimin kurulmasını talep ediyoruz. Sağlık çalışanlarına şiddet işlendiği durumda, uygulayan kişinin sağlık hizmet giderlerini karşılandığı sosyal güvence kapsamının daraltılmasını, iyi hal indiriminin uygulanmamasını, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ve cezaların ertelenmesi uygulamasının kapsam dışı bırakılmasını talep ediyoruz.”





 

AHED Olarak Şiddete Sessiz Kalmayacağız

“Detaylı taleplerimizi her kurum görüşmemizde paylaşıyoruz. Hazırladığımız dosyamızı da siz Sayın Cumhurbaşkanımıza en kısa sürede ileteceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlıklı geleceği Şifa dağıtan sağlık çalışanlarının mutlu, kaygıdan ve şiddetten uzak motivasyonu yüksek olması gerekmektedir. başta Siz ve yüce meclisimiz olmak üzere tüm yetkililerimizin kanayan yaramız olan şiddet türüne çözüm olacak adımları en kısa zamanda atmasını bekliyoruz. Federasyonumuzun hazırladığı çözüm önerilerini dikkate alacağımıza inanıyoruz. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak sağlık çalışanlarına şiddete karşı sessiz kalamayacağımızı bir kere daha ifade ederek saygılar sunuyor.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu”





Editör: Ahmet Şen 
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Sağlık
​AHEF’ten Cumhurbaşkanına Açık Mektup: Sağlık Çalışanlarının Can Güvenliği Sağlanmalı
​AHEF’ten Cumhurbaşkanına Açık Mektup: Sağlık Çalışanlarının Can Güvenliği Sağlanmalı
Aile Hekimleri Derneği Federasyonu, sağlıkta şiddetin artması ve hekimlerin konu hakkında huzursuz olmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletti. Derneğin ilettiği açık mektupta, sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorluklardan bahsedilirken, Adalet Bakanlığı’nda sağlıkta şiddet olaylarına anında müdahale edilebileceği ve yasal işlemlerin uygulanabileceği bir birimin kurulmasın talep edildi.
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