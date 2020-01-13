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Bu haber 13 Ocak 2020 12:00:44 Tarihinde eklenmiştir.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'le sosyal medyada canlı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu konuşamayan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak görüştü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'le sosyal medyada canlı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmaya katılarak adından söz ettiren konuşma engelli 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ümmü Gülsüm arasında canlı sohbette, genç kız, söylemek istediklerini yarışmada olduğu gibi bir kağıda yazarak konuştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm'e başarılar dileyerek, ailesiyle birlikte Ankara'ya davet etti.




Editör: Ahmet Şen  
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Güncel
​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'le sosyal medyada canlı görüştü
​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'le sosyal medyada canlı görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu konuşamayan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak görüştü.
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