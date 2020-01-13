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Bu haber 13 Ocak 2020 09:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

2020 Model Otomobillerin Fiyatı Uçtu, Vatandaşlar 2. El Oto Pazarına Akın Etti

Pazar günü vatandaşlar sabah erken saatlerde istedikleri aracı alabilmek için oto pazarına akın etti. Sıfır otomobiller gibi 2.el araçlara yapılan zamlar alıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

2020 Model Otomobillerin Fiyatı Uçtu, Vatandaşlar 2. El Oto Pazarına Akın Etti

2019 yılında cazip teklifler ve düşük faiz sıfır araç alımını yoğunlaştırınca otomotiv piyasası hareketli günler yaşadı. Bankalar taksitlerini arttırıp, firmalar da özel kampanyalar yapınca otomobil piyasasında 2019 yılının son ayında satışlar patladı. Piyasada cazip fiyatlı sıfır araçların tükenmesi, 2020 yılına zamlı başlanmasıyla 2.el otomobil satışları hız kazandı.

Sıfır otomobil almak isteyenlerin beğendikleri araç için 2 ay sıra beklemesi 2.ele olan ilgiyi arttırdı. Ancak bir önceki aya göre yeni yılda ikinci el otomobiller de en az 5 bin lira zamlandı.



Sıfır araçların pahalı ve tükenmesiyle birlikte vatandaşlar soluğu ikinci el araçlarda aldı. Sabah saatlerinden itibaren en iyi aracı alabilmek için oto pazarına akın eden vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Sayısız aracın olduğu pazarda vatandaşlar, hangi aracı alma konusunda ise kararsız kalıyor. Alıcılar, son zamanlarda ikinci el piyasasında çok yüksek artış olduğunu söyledi.



 

KDV, ÖTV Kampanyasının Bitmesi Vatandaşı Zor Durumda Bıraktı

Oto pazarında müşteri bekleyen Cemil Çelikyürekli, "Sıfır otomobillerde fiyatlar yükselince bu durum ikinci ele de yansıyor. Bir, bir buçuk ay önce 42 lira dediğimiz araçlara şu anda 48 lira diyoruz. Araçlarda kilometrelerin oynanmamasına, önden hasarlı olmamasına çok dikkat ediliyor. Çok fazla hasar kaydı çıktığı zaman vatandaşlar aracı almaktan vazgeçebiliyor. Müşterimiz, ikinci el araç alıyor. Bunların başına bir şeyler gelmiş olabiliyor. Biz de onlara en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Devletin yapmış olduğu KDV, ÖTV indirimleri vardı. Bunlarla beraber kıpırtı gelmişti. Kampanyanın bitmesiyle sıfır araçlara çok zam geldi. Sıfırlar yükselince ikinci elde de çok artış oldu. 2010 model bir araç, 65 bin lira civarında. Yaş sınırlaması olduğu için de kredi çekilemiyor. İnsanlar kredi çekip, araç alması için sınırın kalkması gerekiyor. 5 yaşında bir araba ise 100 bin lirayı geçiyor. İnsanlar sonra araç alamıyor" dedi.




 

İkinci El Arabada Fiyat Artışı Var

Aracı inceleyen İsmail Türker ise, "Bu baktığım araçta 2 parça boya var. Önemli olan aracın güzel olması. İkinci elde fiyat artışı var. Fiyatlar şu anda değerinin üzerinde. İhtiyacı olan satmaya geldiğinde daha ucuz oluyor. Piyasada çok satıcı var, ancak alıcıların mali durumları sebebiyle alışveriş istenen düzeyde değil" şeklinde konuştu. 



Editör: Ahmet Şen 
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2020 Model Otomobillerin Fiyatı Uçtu, Vatandaşlar 2. El Oto Pazarına Akın Etti
2020 Model Otomobillerin Fiyatı Uçtu, Vatandaşlar 2. El Oto Pazarına Akın Etti
Pazar günü vatandaşlar sabah erken saatlerde istedikleri aracı alabilmek için oto pazarına akın etti. Sıfır otomobiller gibi 2.el araçlara yapılan zamlar alıcıları hayal kırıklığına uğrattı.
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