Yere Girsin Ak Parti Yere Girsin MHP Diyen Şahıs Kim? Tıkla İzle

Ayaga kalkıp yere Girsin Ak parti yere MHP diye slogan Atan şahsın Hakan Tekkardeş adında bir taraftar olduğu bu şahsın delege olmamasına rağmen kongre salonuna nasıl girdiği konuşuluyor.











Kongrede slogan atan bu şahsa, Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil Özcan'dan da yanıt geldi. Özcan, yanıtında şu ifadelere yer verdi;





















Kongre de başkan olarak çıkan Nihat Çakır'a yakınlığı ile bilinen bu şahsın neden kongreyi sabote ettiği Ak Parti'ye ve diğer siyasi partilere neden gönderme yaptığı bilinmiyor.Kongrede slogan atan bu şahsa, Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil Özcan'dan da yanıt geldi. Özcan, yanıtında şu ifadelere yer verdi;

Şanlıurfaspor kongre delegesi bile olmayan bu şahsın kimler tarafından kongre salonuna alındığı merak edilirken bu şahısla ilgili soruşturma yapılıp yapılmadığı da ayrıca merak ediliyor.















Editör: Ahmet Şen

Bugün yapılan Urfaspor kongresinde divan heyetinden söz alıp konuşan Mehmet Cafer'in konuşmasını yarıda keserek oturduğu yerden ayaga kalkan şahsın Urfaspor delegesi bile olmadığı tespit edildi.