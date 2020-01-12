​Urfaspor Kongresinde Şapkadan Tavşan Çıktı

Urfaspor’da sadece 1 sezon futbol oynayan güncel futboldan bir haber olan Çakır'ın başkan olması camiada şaşkınlıkla karşılandı.Yerel bir kanalda kahve ortamında, sıra gecesi tadında, cami hücresi lügatında program yapan Çakır, kulüp başkanı olmakla neye hizmet edecek bilinmiyor.Bilinen tek şey egosunu tatmin etmek. Yerli futbolcuların adanı bilmeyen, yabancı futbolcuların adını bile telaffuz edemeyen Nihat Çakır’ın Urfaspor’u daha da bataklığa sürükleyeceği Urfa futbol camiasında konuşuluyor.Yaptığı TV programında Urfaspor kapatılsın diyen Karaköprüspor’un , Urfaspor’un olmasını gerektiğini savunan hatta daha da ileri giderek takımın deplasmana gönderilmemesini alt lige düşmesini isteyen çakır’ın kulübe başkan olması Urfa’daki ahlak yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.Nihat çakır listesindeki birçok isim haberleri olmadan listeye alındıklarını en kısa zamanda istifa edeceklerini belittiler.Editör: Ahmet Şen