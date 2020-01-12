Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 12 Ocak 2020 17:25:25 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfaspor Kongresinde Şapkadan Tavşan Çıktı

Bugün olağan üstü kongresi yapılan Şanlıurfaspor’da şapkadan amatör futbol kulübü DSİ sporun eski futbolcusu Nihat Çakır çıktı.

​Urfaspor Kongresinde Şapkadan Tavşan Çıktı

Urfaspor’da sadece 1 sezon futbol oynayan güncel futboldan bir haber olan Çakır'ın başkan olması camiada şaşkınlıkla karşılandı.

Yerel bir kanalda kahve ortamında, sıra gecesi tadında, cami hücresi lügatında program yapan Çakır, kulüp başkanı olmakla neye hizmet edecek bilinmiyor.Bilinen tek şey egosunu tatmin etmek. Yerli futbolcuların adanı bilmeyen, yabancı futbolcuların adını bile telaffuz edemeyen Nihat Çakır’ın Urfaspor’u daha da bataklığa sürükleyeceği Urfa futbol camiasında konuşuluyor.







Yaptığı TV programında Urfaspor kapatılsın diyen Karaköprüspor’un , Urfaspor’un olmasını gerektiğini savunan hatta daha da ileri giderek takımın deplasmana gönderilmemesini alt lige düşmesini isteyen çakır’ın kulübe başkan olması Urfa’daki ahlak yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Nihat çakır listesindeki birçok isim haberleri olmadan listeye alındıklarını en kısa zamanda istifa edeceklerini belittiler. 







Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Spor
​Urfaspor Kongresinde Şapkadan Tavşan Çıktı
​Urfaspor Kongresinde Şapkadan Tavşan Çıktı
Bugün olağan üstü kongresi yapılan Şanlıurfaspor’da şapkadan amatör futbol kulübü DSİ sporun eski futbolcusu Nihat Çakır çıktı.
​Urfalı Aynı Numarayı İki Kere Yemez Sercan Kaya
​Urfalı Aynı Numarayı İki Kere Yemez Sercan Kaya
Geçen sezon devre arasından sonraki ilk maçtan sonra (Fethiyespor maçından sonra) takımdan ayrılacağını açıklayan Sercan Kaya’nın blöfü tutmuş ve Şanlıurfaspor forması giymeye devam etmişti. Kaya, aynı oyunu bu sene de oynamak istedi ama Urfalı bu kez bu numarayı yemeyecek.
Urfaspor’a Büyük Para Cezası!
Urfaspor’a Büyük Para Cezası!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Şanlıurfaspor’a acımadı! Konyaspor maçında Şanlıurfaspor oyuncusu Onur Demir’in rakip yedek kulübesi ile girdiği tartışmanın ardından sahadan çıkıp soyunma odasına gitmesin de eklenerek Şanlıurfaspor’a toplamda 59.000 TL ceza geldi.
Bu Kadar Rezalet Yeter! Urfaspor’a Kayyum Atansın
Bu Kadar Rezalet Yeter! Urfaspor’a Kayyum Atansın
Sezon başından bu yana suyu olmayan, yemeği olmayan, deplasmana gönderilmeyen Urfaspor Kulübüne kayyum atanmasından başka çare kalmadı.
Urfaspor Yönetimi Gönderemedi, Urfaspor Eski Yöneticisi Gönderdi
Urfaspor Yönetimi Gönderemedi, Urfaspor Eski Yöneticisi Gönderdi
Yönetimin deplasmana gönderemediği Urfaspor’u Eski bir kulüp yöneticisi gönderdi. Şanlıurfaspor'un Masrafları Eski Bir Yöneticisi Tarafından Karşılandı
Son Dakika! Urfaspor Zonguldak Deplasmanına Gidemiyor
Son Dakika! Urfaspor Zonguldak Deplasmanına Gidemiyor
1969 yılından bu yana 50 yıllık tarihinde hiç yaşamadığı utanç tablolarını bu sezon Mehmet Yılmaz ve yönetimiyle yaşayan Şanlıurfaspor kulübünde bir rezalet daha; Urfaspor Zonguldak deplasmanına gidemiyor…
​Akaltun'a Milli Görev! Şanlıurfa’yı ve Ülkemizi Temsil Edecek
​Akaltun'a Milli Görev! Şanlıurfa’yı ve Ülkemizi Temsil Edecek
Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından daha önce Milli Takım Teknik Direktörlük görevini başarıyla temsil eden Urfalı Teknik Direktör Murat Akaltun’a 19-28 Ekim Bosna-Hersekte yapılacak olan Büyükler Kickboks Dünya şampiyonasında Milli Takım Teknik Direktörü olarak görev verildi.
​Ermeni Dövüşçü Türk Rakibini Öldürmeye Kalkıştı
​Ermeni Dövüşçü Türk Rakibini Öldürmeye Kalkıştı
Rusya'da gerçekleşen Karma Dövüş Sanatları (MMA) maçında, Rafael Abrahamyan isimli Ermeni dövüşçü, Türk rakibi Batuhan Akduman'ı boğarak öldürmeye yeltendi.
​Sonunda Bu da Oldu! Aşçısı Personeli Olmayan Urfaspor Takımında Teknik Direktör Aşçı Da Oldu
​Sonunda Bu da Oldu! Aşçısı Personeli Olmayan Urfaspor Takımında Teknik Direktör Aşçı Da Oldu
Bugün kendi sahasında Kırklarelispor ile karşılaşacak olan Urfaspor kulübünde var mı yok mu hala bilinmeyen yönetimin boşluğunu Urfaspor’un efsane kalecisi Mutlu Yılmaz dolduruyor.
​Şanlıurfa, Beşiktaş’ı Ağırlayacak
​Şanlıurfa, Beşiktaş’ı Ağırlayacak
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş'ı ağırlayacak.
​Gaziantepspor’a Borç Cezası
​Gaziantepspor’a Borç Cezası
Üç sezon önce Süper Lig'de mücadele eden ve şimdilerde Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen Gaziantepspor'a bir darbe de FIFA'dan geldi. FIFA, kırmızı-siyahlılara eski oyuncularına olan borçları nedeniyle 21 puan silme cezası verdi.
Cem Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye Büyük Jest
Cem Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye Büyük Jest
Fenerbahçe'nin başlattığı Fener Ol kampanyasında birçok ünlü isimden destek gelmişti. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da, Fenerbahçe'nin hem kampanyasına destek olan hem de gönüllü olarak çalışan şanslı 2 bin taraftara, 9 Ekim tarihinden ücretsiz bir gösteri yapacak.
​Urfaspor Kongresinde Şapkadan Tavşan Çıktı
​Urfaspor Kongresinde Şapkadan Tavşan Çıktı
​Domuz avlarken ot toplayan vatandaşı vurdu
​Domuz avlarken ot toplayan vatandaşı vurdu
​Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor
​Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor
​İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! Yaralılardan Birinin Hayatını Montu Kurtardı
​İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! Yaralılardan Birinin Hayatını Montu Kurtardı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06
Güneş
07:31
Öğle
12:38
İkindi
15:12
Akşam
17:34
Yatsı
18:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿