Şanlıurfa’daki Yardım Rezaletine Belediyeden Cevap Geldi

Şanlıurfa Belediyesi konu ile ilgili basın açıklaması yaptı;

Ceylanpınar’da mahalle muhtarı Ahmet Akkurt’un erzak paketi teslim ettiği sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabında yayınlaması tepkilere neden oldu. Videoda bağırarak konuşmasından dem vurulan Akkurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Teyzemizin kulakları duymadığı için bağırarak konuştum” diyerek şu açıklamalarda bulundu;Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde Ceylanpınar’da bir aileye yapılan yardımla ilgili gerçeği yansıtmayan ve Büyükşehir Belediyemizi yıpratmaya yönelik paylaşım ve haberlerin yapıldığı gözlemlendiği için açıklama yapma gereği hâsıl olmuştur.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemize bağlı ekipler, Ceylanpınar ilçesinde maddi durumu iyi olmayan ailelere yönelik yardımda bulunmak amacıyla gitmiş ve bir mahalledeki ailelere mahallenin muhtarının da refakat etmek istemesiyle, birlikte yardım dağıtmıştır.Ne Büyükşehir Belediyemizin ne de Büyükşehir Belediye Başkanımızın sosyal medya hesaplarında bu yardımlarla ilgili herhangi bir paylaşım yapılmamıştır.Sosyal Belediyecilik ilkesi gereği yapılan yardımları kamuoyuna yansıtmayarak hassas bir şekilde hizmetlerini sürdüren Belediyemiz 2019 yılında 43 bin aileye bu hassasiyetle yardım dağıtmıştır.Kaldı ki konu ile ilgili olarak sosyal medyadaki videolarda yer alan Mahalle Muhtarı Ahmet Akkurt da sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak paylaşımı kendi iradesi ile yaptığını ve Büyükşehir Belediyesi ile çalışanlarının çekilen video ve söylemlerde bir dâhilinin olmadığını açıklamıştır. Büyükşehir Belediyemizi ve Başkanımızı yıpratmaya yönelik bu haber ve paylaşımların iyi niyetli olmadığı aşikâr olup bu konudaki takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.Belediyemiz tarafından maddi durumu iyi olmayan ailelerimize yönelik sosyal yardımlar hassas bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edecek olup kamuoyunun bilgilerine sunulur.Editör: Ahmet Şen