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Bu haber 12 Ocak 2020 12:00:09 Tarihinde eklenmiştir.

​İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! Yaralılardan Birinin Hayatını Montu Kurtardı

İki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, mermi çekirdeği montuna isabet edince ölümden döndü.

​İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! Yaralılardan Birinin Hayatını Montu Kurtardı

Olay, akşam saat 21.30 sularından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 281. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasından ara sokakta çatışma çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen çatışma ortasında kalan vatandaşlardan Mehmet A. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar çevredekilerin yardımıyla Özel bir hastaneye kaldırıldı. Mermi çekirdeği montuna saplanan Mehmet A. ise montu sayesinde omzundan hafif şekilde yaralandı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, olay yerinde çok sayıda boş kovan görüldü. 



Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! Yaralılardan Birinin Hayatını Montu Kurtardı
​İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! Yaralılardan Birinin Hayatını Montu Kurtardı
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