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Bu haber 12 Ocak 2020 08:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Elinde Çocuğu İçin Aldığı Doğum Günü Pastasıyla Can Verdi

Elinde çocuğunun doğum günü pastasıyla karayolu kenarında yürüyen bir kişi, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

​Elinde Çocuğu İçin Aldığı Doğum Günü Pastasıyla Can Verdi

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Şiran Belediyesinde itfaiye şoförü olarak görev yapan 4 çocuk babası Fatih Yılmaz (43), doğum gününü kutlayacakları çocuğu için aldığı pastayı elinde taşıyarak yaşadığı Mertekli Mahallesi’ne gitmek için Şiran-Kelkit karayolu kenarında yürürken, arkasından gelen Y.D yönetimindeki 34 RP 5863 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu bariyerlerin üzerinden fırladı.


Ağır yaralanan ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şiran Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz’a çarpan araç sürücüsü Y.D ise gözaltına alındı.

Yılmaz’ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip ilçeye bağlı Mertekli Mahallesi’nde toprağa verilecek. 




Ahmet Şen 
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