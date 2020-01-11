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Bu haber 11 Ocak 2020 17:12:16 Tarihinde eklenmiştir.

​Mirkelam: 2020 Yılı Koordinasyon Toplantımız Gerçekleşti

Birecik Belediyesi 2020 Yılı Koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi.

​Mirkelam: 2020 Yılı Koordinasyon Toplantımız Gerçekleşti

Birecik Belediyesi 2020 Yılı Planlama ve Koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantıya Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı ile beraber tük dair başkanları katıldı.






Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam toplantı sonrası yaptığı açıklama;
 
“Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı ve tüm daire Başkanlarının katılımıyla 2020 yılı planlama ve koordinasyon toplantısında Belediyemizin yaptığı çalışmaları aktardık. ilçemiz için aciliyet arz eden ihtiyaç ve taleplerimizi ilettik. Büyükşehir heyetine teşekkür ederim.” İfadelerine yer verdi.


Editör: Ahmet Şen 
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