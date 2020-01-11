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Bu haber 11 Ocak 2020 23:00:11 Tarihinde eklenmiştir.

​Önce Darp Ettiler Sonra Kurşun Yağdırdılar

bir alışveriş merkezi içerisine gelerek sigara içen şahıslar, kendilerini uyaran bir iş yeri sahibi iki kişiyi önce darp etti daha sonra ise yanlarında getirdikleri silahlar ile kurşun yağdırdı. Yaşanan olaylar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

​Önce Darp Ettiler Sonra Kurşun Yağdırdılar

Beylikdüzü Barış Mahallesi Adakent Caddesinde bulunan alışveriş merkezinin 2 Ocak günü saat 21.40 sıralarında kurşunlanması üzerine hareke geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak olaya karışan şahısların kimliklerini tespit etti.

Olaya karıştıkları tespit edilen Umut A. (19), İbrahim Doğukan I. (22), Umutcan Ç. (21), Serhat B. (20) ve Habib Rojhat Y. (21) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı belirlenen 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada bahse konu iş yerinde bulunan Ali H. ve Özlem Y. isimli şahısların olay günü saat 17.00 sıralarında alışveriş merkezi içerisinde sigara içen şüpheli şahısları ikaz ettikleri, daha sonra ise şahıslar tarafından darp edildikleri, iş yerini kurşunlama olayının İbrahim Doğukan I. ve Serhat B. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği, diğer şahısların darp olayına karıştıkları tespit edildi.
Yakalanan şüphelilerden Umutcan Ç. ve Habib Rojhat Y. (21) isimli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Umut A, İbrahim Doğukan I. ve Serhat B. isimli şahıslar hakkında ise sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı belirtildi.

Öte yanan alışveriş merkezi içerisinde yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir grup kişinin alışveriş merkezine geldiği, gruptan bir kişinin sigara içtiği görüldü. Görüntülerin devamında ise kısa süreli bir arbede yaşandığı daha sonra iki kişinin ise silah sesleri üzerine hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor.






Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Önce Darp Ettiler Sonra Kurşun Yağdırdılar
​Önce Darp Ettiler Sonra Kurşun Yağdırdılar
bir alışveriş merkezi içerisine gelerek sigara içen şahıslar, kendilerini uyaran bir iş yeri sahibi iki kişiyi önce darp etti daha sonra ise yanlarında getirdikleri silahlar ile kurşun yağdırdı. Yaşanan olaylar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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