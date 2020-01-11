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Bu haber 11 Ocak 2020 14:00:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Bilici, Şanlıurfa'da Bağırsakları Dışarıda Yaşayan 5 Yaşındaki Çocuğa Yardım Elini Uzattı

Şanlıurfa'da bağırsakları dışarıda yaşayan 5 yaşındaki Öykü’nün hayata tutunması için Urfa.com Ekibi olarak gerekli mercilere başvurduğumuz yardım talebine cevap geldi.

​Bilici, Şanlıurfa'da Bağırsakları Dışarıda Yaşayan 5 Yaşındaki Çocuğa Yardım Elini Uzattı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesinde yaşanyan 5 yaşındaki minik Öykü’ye doğduğu gün kolostomi hastası teşhisi konuldu. Doğduktan 3 gün sonra ameliyata alınan Öykü'nün kalın bağırsakları dışarı çıkartıldı. Ve o günden sonra Öykü, sindirdiklerini bağırsaklarından dışarı atmaya başladı.





 

Ekibimiz, Bilici'ye Ulaştı

Hastalığın çeşitli zorluklarının olduğunu belirten annesi, minik Öykü için yardım talebinde bulunmuştu. Bizler de Urfa.com Ekibi olarak konu ile ilgili Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici’ye ulaştık.


Yardım talebinde bulunduğumuz İl Müdürü Hasan Bilici, taleplerimizi geri çevirmeyerek hemen yardıma koştu. Ailenin yanına gidip ziyarette bulunan ve eksikliklerinin neler olduğunu, nelere ihtiyaçları olduğunu öğrenerek yardımda bulundu.







Her türlü yardım talebine anından ulaşan İl Müdürü Hasan Bilici, aile ile görüşme sonrası Urfa.com’u bilgilendirmeyi de ihmal etmedi. Bilici, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;


“Sayın Urfa.com Ekibi;
 Semra Öykü BAĞ hakkında inceleme yapılmak üzere ikamet adresine gidilmiştir. Yapılan görüşmede anne Emine BAĞ, kendisinin okur-yazar olmadığını, eşi İbrahim BAĞ’ın %52 işitme ve konuşma engelli olduğunu ve çalışmadığını beyan etmiştir. Çocuklarının eğitimine devam ettiği fakat Semra Öykü BAĞ’ ın henüz okul çağında olmadığı, Anne Emine BAĞ, kızı Semra Öykü BAĞ’ın yaklaşık bir yaşından bu yana Klostnomi hastalığı bulunduğunu, aralıklarla ameliyat geçirdiğini ve sürekli gözetim altında kalması gerektiğini belirtmiştir. Kızının bakımının ağır ve masraflı olduğunu belirten anne, bez masraflarını ve giderleri karşılama konusunda yetersiz kaldıklarını, sağlık masrafların fazla olması sebebiyle diğer çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını beyan etmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda; aileye gerekli psiko-sosyal destek hizmeti sunulmuştur. Semra Öykü BAĞ’ın %70 ağır engelli olması sebebiyle, anne Emine BAĞ’ın Müdürlüğümüzden bakıcı olarak 1460,61 TL aylık bakıcı maaşından faydalandığı, Ceylanpınar SYDV’den baba İbrahim BAĞ’ın %52 konuşma ve işitme engelli olması sebebiyle 537,09 Tl ve Semra Öykü BAĞ’ın 805,62 TL toplamda 2803 TL aylık yardım aldıkları, aileye Ceylanpınar SHM müdürlüğümüz aracılığıyla Kızılay tarafından sağlık ve giyim yardımı sağlandığı ve çocukların korunmaya muhtaç statüde olmadığı anlaşılmıştır. Ailenin takibi yapılmakta olup,  ailenin yardıma ihtiyacı olması durumunda müdürlüğümüz tarafından tekrar ilgilenilecektir.
Bilgilerinize…”










Editör Ahmet Şen
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