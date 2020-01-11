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Bu haber 11 Ocak 2020 16:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Çocuklara Cinsel Organlarının Fotoğrafını Atmalarını İstiyorlardı! 15 Kişi Tutuklandı

Sanal ortamda işlenen suçlara yönelik çalışmalarını sürdüren siber polisinin, internet üzerinden çocuk istismarına adı karışan 37 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Yakalanan şüphelilerden 15’inin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Kişilerin sanal ortamda çocuklardan cinsel organlarının fotoğraflarını atmaları istediği öğrenildi.

​Çocuklara Cinsel Organlarının Fotoğrafını Atmalarını İstiyorlardı! 15 Kişi Tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, sanal ortamdaki suçlara yönelik olarak çalışmalarını sürdüren İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında çevrimiçi çocuk istismarına adı karışan kişilere karşı geniş çaplı soruşturma gerçekleştirdi. 


 

1 Yıllık Veriler İncelendi

İstismarlara yönelik son 1 yıllık verileri paylaşan siber polisi, Interpol-Europol, FBI, ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi ile İngiltere, Kanada, Polonya, Belçika, Avustralya ve Almanya polisinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yaptığı bilgi paylaşımı sonucunda 26 operasyon düzenledi. Bu ülkelerden aktarılan raporlara dayanarak teknik incelemeyle söz konusu kişilerce yayılan cinsel içerikli video ve fotoğrafın paylaşıldığı konumu tespit eden siber polisi, bu kapsamda internet üzerinden çocuğa cinsel istismar eden 37 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12’si, polisteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak salıverildi. Bu kişilerden 15'i tutuklanarak cezaevine konulurken, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu 10 şüphelinin bir kısmı ülkelerine iade edildi. 



Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Çocuklara Cinsel Organlarının Fotoğrafını Atmalarını İstiyorlardı! 15 Kişi Tutuklandı
​Çocuklara Cinsel Organlarının Fotoğrafını Atmalarını İstiyorlardı! 15 Kişi Tutuklandı
Sanal ortamda işlenen suçlara yönelik çalışmalarını sürdüren siber polisinin, internet üzerinden çocuk istismarına adı karışan 37 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Yakalanan şüphelilerden 15’inin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Kişilerin sanal ortamda çocuklardan cinsel organlarının fotoğraflarını atmaları istediği öğrenildi.
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