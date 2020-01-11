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Bu haber 11 Ocak 2020 13:01:51 Tarihinde eklenmiştir.

Cinsel Gücü Arttırıcı Çikolata Ve Haplar Ele Geçirildi! Hepsi Bakanlık Listesinde Yasaklı

Geçtiğimiz aylarda yapılan bir operasyonda ele geçirilen cinsel gücü arttırıcı bin 380 adet çikolata, 6 bin 360 kutu içecek, 3 bin 70 adet hap ve spreyin Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklı ürün listesinde olduğu ortaya çıktı.

Cinsel Gücü Arttırıcı Çikolata Ve Haplar Ele Geçirildi! Hepsi Bakanlık Listesinde Yasaklı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz aylarda bir depoda kaçak cinsel gücü arttırıcı çikolata bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine polis merkez Seyhan ilçesi, Aydınlar Mahallesindeki depoya baskın yaptı.


 

Hepsi Yasaklı Ürün Listesinde

Depoda, cinsel gücü arttırıcı bin 380 adet çikolata, 6 bin 360 kutu içecek, 3 bin 70 adet hap ve sprey ele geçirildi. Polis ele geçirdiği ürünlerin yasaklı olup olmadığının belirlenmesi için bakanlıklara gönderdi. Yapılan incelemede ele geçirilen ürünlerin hem Sağlık Bakanlığı hem de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklı ürünler listesinde olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili 1 zanlı gözaltına alınmıştı.



Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
Cinsel Gücü Arttırıcı Çikolata Ve Haplar Ele Geçirildi! Hepsi Bakanlık Listesinde Yasaklı
Cinsel Gücü Arttırıcı Çikolata Ve Haplar Ele Geçirildi! Hepsi Bakanlık Listesinde Yasaklı
Geçtiğimiz aylarda yapılan bir operasyonda ele geçirilen cinsel gücü arttırıcı bin 380 adet çikolata, 6 bin 360 kutu içecek, 3 bin 70 adet hap ve spreyin Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklı ürün listesinde olduğu ortaya çıktı.
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