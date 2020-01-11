Davutoğlu'nun Partisi'nden Şanlıurfa'daki Fuhuş Olayına Açıklama Geldi

Ahmet Davutoğlu'nun 13 Aralık 2019'da ilan ettiği Gelecek Partisi'nin Şanlıurfa ayağında olan ve partinin Kurucu Üyelerinden olan Dr. Abdullah Yeşil, partinin, Ceylanpınar Çadır Kentte meydana gelen fuhuş olayı ile ilgili açıklamasını yayınladı.Yeşil, Gelecek Partisi’nin açıklamasını; “Şanlıurfa Telhamut Çadır Kentinde Yaşanan Olaylar İle İlgili olarak Partimizin Basın Açıklaması” ifadeleriyle kamuoyuna sundu.İşte Gelecek Partisi’nin Ceylanpınar’da yaşanan fuhuş olayı açıklaması;Editör: Ahmet Şen