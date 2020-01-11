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Bu haber 11 Ocak 2020 10:00:31 Tarihinde eklenmiştir.

Davutoğlu'nun Partisi'nden Şanlıurfa'daki Fuhuş Olayına Açıklama Geldi

​Gelecek Partisi’nin Kurucu Üyelerinden olan Şanlıurfalı Dr. Abdullah Yeşil, daha önce Şanlurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde faaliyet gösteren Çadır Kent’te yaşanan fuhuş olayı ile ilgili yaptıkları açıklamayı kamuoyuna sundu.

Davutoğlu'nun Partisi'nden Şanlıurfa'daki Fuhuş Olayına Açıklama Geldi

Ahmet Davutoğlu'nun 13 Aralık 2019'da ilan ettiği Gelecek Partisi'nin Şanlıurfa ayağında olan ve partinin Kurucu Üyelerinden olan Dr. Abdullah Yeşil, partinin, Ceylanpınar Çadır Kentte meydana gelen fuhuş olayı ile ilgili açıklamasını yayınladı.

Yeşil, Gelecek Partisi’nin açıklamasını; “Şanlıurfa Telhamut Çadır Kentinde Yaşanan Olaylar İle İlgili olarak Partimizin Basın Açıklaması” ifadeleriyle kamuoyuna sundu.


İşte Gelecek Partisi’nin Ceylanpınar’da yaşanan fuhuş olayı açıklaması;






Editör: Ahmet Şen
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Davutoğlu'nun Partisi'nden Şanlıurfa'daki Fuhuş Olayına Açıklama Geldi
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