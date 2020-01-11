Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 11 Ocak 2020 08:00:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Ece Erken Fenerbahçeli futbolcuyu şikayet etti: Bana kimse gülen surat atamaz

Ünlü sunucu Ece Erken, Fenerbahçeli bir futbolcunun kendisine mesaj attığını itiraf ederek, ''Bana kimse gülen surat atamaz. O futbolcuyu Fenerbahçe yönetimine şikayet ettim'' açıklamasında bulundu.

​Ece Erken Fenerbahçeli futbolcuyu şikayet etti: Bana kimse gülen surat atamaz

Ünlü sunucu Ece Erken, sunuculuğunu üstlendiği 'Söylemezsem Olmaz' programında şaşırtan bir itirafta bulundu. 


 

''Fenerbahçe yönetimine şikayet ettik''

Ece Erken şaşırtan ifadede şu açıklamaları yaptı"Fenerbahçeli ünlü bir futbolcu bana gülen surat attı. Sonra onu Fenerbahçe yönetimine şikayet ettik. Bana kimse öyle gülen surat atamaz. Daha bombasını söyleyeyim. Şikayetin ardından hemen o gülen suratı geri aldı, mesajı sildi.''

Bu açıklamadan sonra birçok sosyal medya kullanıcısı Ece Erken’in soysal medya hesabına gülücük göndermeye başladı. Gönderdikleri gülücüklerin ekran görüntülerini sosyal medya hesaplarından yayınlayan kullanıcılar gülümsetti.





Editör: Ahmet Şen  
Etiketler
Yorum Yap
Magazin
​Muro, Boşandıktan Sonra Soluğu Mekke’de Aldı
​Muro, Boşandıktan Sonra Soluğu Mekke’de Aldı
ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran karakterini oynayan oyuncu Mustafa Üstündağ ile meslektaşı Ecem Özkaya, 10 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Üstündağ, ayrılık sonrası soluğu Mekke’de aldı.
​Ece Erken Fenerbahçeli futbolcuyu şikayet etti: Bana kimse gülen surat atamaz
​Ece Erken Fenerbahçeli futbolcuyu şikayet etti: Bana kimse gülen surat atamaz
Ünlü sunucu Ece Erken, Fenerbahçeli bir futbolcunun kendisine mesaj attığını itiraf ederek, ''Bana kimse gülen surat atamaz. O futbolcuyu Fenerbahçe yönetimine şikayet ettim'' açıklamasında bulundu.
​Tuğba Özay ve Çılgın Sedat'ın rol aldığı Laz Kit filmini Sadece 27 kişi izledi
​Tuğba Özay ve Çılgın Sedat'ın rol aldığı Laz Kit filmini Sadece 27 kişi izledi
Başrollerini Tuğba Özay ile Çılgın Sedat'ın oynadığı ve 28 kişinin rol aldığı Laz Kit filmini 13 günde sadece 27 kişi izledi. Büyük umutlarla çekilen film, toplamda 454 TL hasılat yaptı.
​Tuğba Özay’ın Büyük İkramiye Zekası
​Tuğba Özay’ın Büyük İkramiye Zekası
Tuğba Özay'ın matematik hesabı, sosyal medyada gündem oldu. Özay, yılbaşında büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin 80 milyon TL'yi Türkiye'de yaşayan 80 milyon vatandaşa eşit bir şekilde dağıtması durumunda, kişi başı 1 milyon TL düşeceğini savundu.
​Demet Akalın, Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Yerli araba siparişi vereceğimizi söyledik
​Demet Akalın, Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Yerli araba siparişi vereceğimizi söyledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlatan şarkıcı Demet Akalın, 'yerli araba siparişi vereceklerini' söyledi ve "Yerli otomobil hakkında konuştuk, hemen sipariş vereceğimizi söyledik. Ben her zaman milliyetçiyim, Milano’dan alışveriş yaparım, ancak arabamı yerli malı alırım. Made in Türkiye diyoruz, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
​Cem Yılmaz, Ameliyatla Cinsel Organını 5 Santimetre Küçülttüğünü İtiraf Etti
​Cem Yılmaz, Ameliyatla Cinsel Organını 5 Santimetre Küçülttüğünü İtiraf Etti
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, İbrahim Selim'in Zorlu PSM Touche Salonu'ndaki programına katıldı. Yılmaz, katıldığı programda 1999 yılında cinsel organını 5 santim küçülttüğünü itiraf etti.
​Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci Askerlik Arkadaşı Mı?
​Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci Askerlik Arkadaşı Mı?
Dün akşam gerçekleşen Galatasaray ve Tuzlaspor maçının sonunda Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera ile Tuzlaspor oyuncusu Gökhan Çıra arasında tartışma çıktı. Tartışmadan sonra gündeme oturan Çıra ve kısa bir süre önce evlendiği eşi Selin Ciğerci'nin askerlik arkadaşı olup olmadığı merak edildi.
​Bakanlık, Aleyna Tilki’yi İlham Veren Genç Seçip Ödül Verdi
​Bakanlık, Aleyna Tilki’yi İlham Veren Genç Seçip Ödül Verdi
Spor Bakanlığı ile Forbes Dergisi işbirliği ile "30 Altı 30" programında Türkiye'nin ilham veren gençleri ödüllerini aldı. Ödül alanlar arasında, geçtiğimiz yıllarda alkollü mekanlarda konserler veren ve genç nesile örnek olma konusunda tepkilere neden olan Aleyna Tilki'nin de yer alması dikkat çekti.
​Hülya Avşar: Oğlunun arkadaşına aşık olan anneyi oynamak isterdim
​Hülya Avşar: Oğlunun arkadaşına aşık olan anneyi oynamak isterdim
Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, oynamak istediği ancak kabul etmediğine pişman olduğu rolleri açıkladı. Avşar: “oğlunun arkadaşına aşık olan anneyi oynamak isterdim.” dedi.
​Kerimcan Durmaz'a Hapis Cezası
​Kerimcan Durmaz'a Hapis Cezası
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, instagram hesabından paylaştığı müstehcen videoya ilişkin yargılandığı davada 10 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken duruşmada ifade veren Durmaz, "Hassas ve dikkatli birisiyimdir. Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum" dedi.
​FETÖ’cü Hakan Şükür'e Kötü Haber!
​FETÖ’cü Hakan Şükür'e Kötü Haber!
Eski futbolcu Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür'ün FETÖ üyeliğinden yargılan davada mal varlığına tekrardan tedbir konuldu.
​Müjde Ar'dan Sevişme Sahnesi İtirafı! Öpüşünce Ne Hissediyorsunuz?
​Müjde Ar'dan Sevişme Sahnesi İtirafı! Öpüşünce Ne Hissediyorsunuz?
Brand Week İstanbul 2019'un açılış gününde onur konuğu olan usta oyuncu Müjde Ar, sevişme sahneleriyle ilgili olay açıklamalarda bulundu.
​Diyanet’ten çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi
​Diyanet’ten çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi
​Muro, Boşandıktan Sonra Soluğu Mekke’de Aldı
​Muro, Boşandıktan Sonra Soluğu Mekke’de Aldı
Davutoğlu'nun Partisi'nden Şanlıurfa'daki Fuhuş Olayına Açıklama Geldi
Davutoğlu'nun Partisi'nden Şanlıurfa'daki Fuhuş Olayına Açıklama Geldi
​Paranıza Sahip Çıkın! Geri Dönebilir! E-Devlet'i Sık Sk Kontrol Edin
​Paranıza Sahip Çıkın! Geri Dönebilir! E-Devlet'i Sık Sk Kontrol Edin
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06
Güneş
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:53
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿