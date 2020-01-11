​Ece Erken Fenerbahçeli futbolcuyu şikayet etti: Bana kimse gülen surat atamaz

''Fenerbahçe yönetimine şikayet ettik''

Ünlü sunucu Ece Erken, sunuculuğunu üstlendiği 'Söylemezsem Olmaz' programında şaşırtan bir itirafta bulundu.Ece Erken şaşırtan ifadede şu açıklamaları yaptı"Fenerbahçeli ünlü bir futbolcu bana gülen surat attı. Sonra onu Fenerbahçe yönetimine şikayet ettik. Bana kimse öyle gülen surat atamaz. Daha bombasını söyleyeyim. Şikayetin ardından hemen o gülen suratı geri aldı, mesajı sildi.''Bu açıklamadan sonra birçok sosyal medya kullanıcısı Ece Erken’in soysal medya hesabına gülücük göndermeye başladı. Gönderdikleri gülücüklerin ekran görüntülerini sosyal medya hesaplarından yayınlayan kullanıcılar gülümsetti.Editör: Ahmet Şen