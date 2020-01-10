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Bu haber 10 Ocak 2020 14:11:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Mahkeme, Viranşehir Ziraat Odasının Şaibeli Seçimini İptal Etti

Viranşehir Ziraat Odası seçimleri mahkeme kararı ile iptal edildi. Seçimlerin iptal edilmesinde birçok hukuksuzluk baş gösterdi.

​Mahkeme, Viranşehir Ziraat Odasının Şaibeli Seçimini İptal Etti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çok konuşulan ve bir türlü ilçe gündeminden düşmeyen, Viranşehir Ziraat Odası seçimleri mahkeme kararı ile iptal edildi.

 

Viranşehir Ziraat Odası Seçimleri Neden İptal Edildi

Açılan davada, Viranşehir Ziraat Odasında seçimlerinin yapılmadığı, üyelerin seçme ve seçilme haklarının gasp edildiği, kanunda belirtilen maddelere uyulmadığı, bazı mahallelerin  500 üyesinin olmadığı, bazı mahallelerin ise hiç delegesinin olmadığı, odaya üye olmayanların bile delege olarak seçtirildiği suçlamaları yer aldı.














Editör:Ahmet Şen 







 
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