​Mahkeme, Viranşehir Ziraat Odasının Şaibeli Seçimini İptal Etti

Viranşehir Ziraat Odası Seçimleri Neden İptal Edildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çok konuşulan ve bir türlü ilçe gündeminden düşmeyen, Viranşehir Ziraat Odası seçimleri mahkeme kararı ile iptal edildi.Açılan davada, Viranşehir Ziraat Odasında seçimlerinin yapılmadığı, üyelerin seçme ve seçilme haklarının gasp edildiği, kanunda belirtilen maddelere uyulmadığı, bazı mahallelerin 500 üyesinin olmadığı, bazı mahallelerin ise hiç delegesinin olmadığı, odaya üye olmayanların bile delege olarak seçtirildiği suçlamaları yer aldı.Editör:Ahmet Şen