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Bu haber 10 Ocak 2020 20:00:35 Tarihinde eklenmiştir.

​Müslümanlara Ait Mezarlığa İkinci Saldırı

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde Müslümanlara ait mezarlığa ikinci saldırı düzenlendi. Mezarlıkta babasının mezarı tahrip edilen Sevda Karagöz, "İkinci saldırıya uğradık. Üçüncü, dördüncü saldırı da gelecek. O yüzden bu duruma el koyup 'dur' demek lazım. Herkesten yardım istiyorum" dedi.

​Müslümanlara Ait Mezarlığa İkinci Saldırı

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Northeim kasabasında bir mezarlıkta, Müslümanlara ait bazı mezarlar dün sabah saatlerinde tahrip edilmişti. Mezarlığın Müslümanlara ayrılan bölümünde 13 mezar tahrip edilirken, saldırgan kişi veya kişilerin kimliği henüz tespit edilemedi. Tahrip edilen mezarlardan birisi, Northeim kasabasında hemşirelik yapan Sevda Karagöz’ün babasına aitti. Karagöz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu.


 

"Bu ilk saldırı değil"

Sevda Karagöz, yaptığı açıklamada, “Mezarlığı ziyaret ettim. Orada mezarları mahvetmişler. Yine saldırıya uğradı bizim Northeim’deki mezarlık. Ben oraya gittiğim zaman mezarlık görevlileri vardı. Onlar örtbas etmeye çalıştı bu durumu. Ben herkese duyurmaya çalışıyorum. Çünkü bu ilk saldırı değil ikinci saldırı. İkinci saldırı olduğu için devletten yardım istiyorum.” dedi. İlk saldırıda dazlakların sembollerini mezarlara grafiti şeklinde boyadıklarını söyleyen Karagöz, “Bu konu konuşuldu ondan sonra örtbas edilerek kapandı. Bu sefer ben bu konuyu kapatmak istemiyorum. Bu sefer mezar taşları fırlatıldı. Yeni doğan ve aynı gün ölen bebeklerin tahta mezar taşları vardı onları kırdılar.” şeklinde konuştu.



Babasının mezar taşının çamurla kirletildiğini belirten Karagöz, ektikleri bütün çiçeklerin kopartıldığını ve üzerine basıldığını ifade ederek, “Buna artık 'dur' demek lazım. Çünkü bu kabul edilmeyecek bir durum. Ben sesimi duyurmak istiyorum. Ben hepinizden yardım istiyorum. Orada sadece benim babam yatmıyor. Bir sürü Müslüman var. Değişik milletlerden insanlar var. Hepimiz bir olmalıyız.” dedi. Karagöz, “Devlete o kadar vergi veriyoruz. Oraya neden bir kamera koyulmuyor. İkinci saldırıya uğradık. Üçüncü, dördüncü saldırıda gelecek. O yüzden bu duruma el koyup 'dur' demek lazım. Herkesten yardım istiyorum.” açıklamasında bulundu.



“Alman mezarları saldırıya uğrasaydı örtbas edilmeyecekti” diyen Karagöz, "Her şeyi bizden biliyorlar. Müslümanlar olarak biz de birlik olmalıyız. Biz gurbette yaşayan Müslümanlarız lütfen yardım edin bize“ diyerek sözlerini tamamladı.


Mezarlık daha önce de 12 Kasım 2018 yılında saldırıya uğramış, Müslümanlara ait 12 mezar taşına gamalı haç çizilmişti. 





Editör: Ahmet Şen 
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Dünya
​Müslümanlara Ait Mezarlığa İkinci Saldırı
​Müslümanlara Ait Mezarlığa İkinci Saldırı
Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde Müslümanlara ait mezarlığa ikinci saldırı düzenlendi. Mezarlıkta babasının mezarı tahrip edilen Sevda Karagöz, "İkinci saldırıya uğradık. Üçüncü, dördüncü saldırı da gelecek. O yüzden bu duruma el koyup 'dur' demek lazım. Herkesten yardım istiyorum" dedi.
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