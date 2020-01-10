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Bu haber 10 Ocak 2020 19:00:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Tuğba Özay ve Çılgın Sedat'ın rol aldığı Laz Kit filmini Sadece 27 kişi izledi

Başrollerini Tuğba Özay ile Çılgın Sedat'ın oynadığı ve 28 kişinin rol aldığı Laz Kit filmini 13 günde sadece 27 kişi izledi. Büyük umutlarla çekilen film, toplamda 454 TL hasılat yaptı.

​Tuğba Özay ve Çılgın Sedat'ın rol aldığı Laz Kit filmini Sadece 27 kişi izledi

Başrollerini Tuğba Özay ve Çılgın Sedat'ın paylaştığı ve 27 Aralık 2019'da vizyona giren 28 oyuncunun rol aldığı 'Laz Kit' filmi gişede beklenenin gerisinde kaldı.


 

454 Lira Hasılat Yaptı

Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik olaylarla karşılaşan Kalemiti Ceyn'in hayatını anlatan Laz Kit filmi, yayınlandığı ilk haftada gişenin çok gerisinde kaldı. Boxofficeturkiye.com'daki bilgilere göre 28 kişinin rol aldığı ve 11 sinemada gösterilen filmi bir haftada sadece 27 kişi izledi, 454 lira hasılat yaptı.


 

Laz Kit Filmin Konusu Nedir?

Kalemiti Ceyn, Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır. Tarlaya giden genç kadın, burada erkeklerin saldırısına uğrar. Peşindeki erkeklerden kaçan Kalemiti Ceyn, köy meydanına geldiğinde duruma şahit olan Deli Kadir tarafından kurtarılır. Ancak olanlar bununla da sınırlı kalmayacaktır.

Yönetmenliğini Yusuf Atıcı'nın üstlendiği, komedi türündeki Laz Kit filminin oyuncu kadrosunda Tuğba Özay, Çılgın Sedat, Sinan Bengier, Ahmet Çelik, Esra Sönmezer, Dost Elver gibi isimler yer alıyor.




Editör: Ahmet Şen 
 
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​Tuğba Özay ve Çılgın Sedat'ın rol aldığı Laz Kit filmini Sadece 27 kişi izledi
​Tuğba Özay ve Çılgın Sedat'ın rol aldığı Laz Kit filmini Sadece 27 kişi izledi
Başrollerini Tuğba Özay ile Çılgın Sedat'ın oynadığı ve 28 kişinin rol aldığı Laz Kit filmini 13 günde sadece 27 kişi izledi. Büyük umutlarla çekilen film, toplamda 454 TL hasılat yaptı.
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