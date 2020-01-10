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Bu haber 10 Ocak 2020 14:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Selçuk: asgari ücretlilere 75 liralık jest yaptık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretlilere 75 liralık jest yapıldığını, EYT'nin ise maliyetinin çok yüksek olduğunu söyledi.

​Bakan Selçuk: asgari ücretlilere 75 liralık jest yaptık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret tartışmalarına ilişkin konuştu. Bakan Selçuk, "Bu sene zam oranının enflasyon oranının altında kalmaması için 2020 yılı için de 75 liralık asgari ücret desteğini vereceğiz. Asgari ücret desteği işçiye jestimizdi" dedi.

Hürriyet gazetesinden Hande Fırat ile Hacer Boyacıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, EYT konusunda da değerlendirmelerde bulundu.



 

ASGARİ ÜCRETLİYE 75 LİRALIK JEST

Asgari ücretliye jest yapıldığını ifade eden Bakan Selçuk, "Bu yıl Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'i ile birlikte bir açıklama yaptılar. 2 bin 578 TL'nin altında bir asgari ücreti imzalamayacaklarını belirttiler. Gelecek sene, sonuna kadar tüm tarafların masada kalmasını arzu ediyoruz. Bu sene yaptığımız görüşmelerde, işveren tavan olarak 2 bin 250 lira bandına geldi. Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme prensibine dikkat ediyoruz. 'Geçtiğimiz sene asgari ücret desteğinin 2019 yılı için son kez verildiğini açıklamamıza rağmen, bu sene zam oranının enflasyon oranının altında kalmaması için 2020 yılı için de 75 liralık asgari ücret desteğini vereceğiz. Asgari ücret desteği işçiye jestimizdi. Bir işçi bazında düşünüldüğünde düşük bir rakam olarak görülse de bu desteğin toplam maliyeti 6 milyar liranın üstünde. Hem işçimiz hem de işverenimiz için önemli bir destek" şeklinde konuştu.




 

"EYT'NİN MALİYETİ YÜKSEK"

Bakan Selçuk, EYT konusundaki açıklamalarına şöyle devam etti: Bunların yüzde 80-90'ı da çalışmaya devam ediyor. Biliyorsunuz, emekliliği hak etmenin üç şartı var: yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi. Dolayısıyla, emeklilikte yaşa takılanlar dediğimizde, yaştan dolayı emeklilik hakkını kazanamayanlar var. Konuyu etraflıca inceledik ve birden fazla alternatif üzerinden çalışıp maliyetleri çıkardık. Yüksek maliyetinin yanı sıra sosyal güvenlik reformundan bir geri dönüşü ifade ettiği için ilke olarak da karşıyız. Reformu geriye döndürmek aktüeryal dengenin bozulması demek.



 

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için son kez Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda toplandı. Komisyondan çıkan karar doğrultusunda, yeni yılda asgari ücret brüt 2.943 lira, net 2.324 lira olacak.



 

SENDİKALAR NE İSTEMİŞTİ?

Asgari Ücret Tespit Komsiyonu'nda işçileri temsil eden Türk-İş, bu yıl Hak-İş ve DİSK ile birlikte hareket edip ortak bir rakam açıklama kararı almıştı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in yaptığı ortak açıklamada asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olması gerektiği bildirildi. Yapılan ortak açıklamada, "Bu rakamdan geri adım atmayacağız" denildi.



 

ERDOĞAN "JEST YAPARIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İnşallah jestimizi yaparız. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" ifadelerini kullanmıştı.



 

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



 

2019 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 26,05 oranında zam yapılmış, 417 lira artan ücret, net 2 bin 20 lira olmuştu.
 



Editör: Ahmet Şen 
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Ekonomi
​Bakan Selçuk: asgari ücretlilere 75 liralık jest yaptık
​Bakan Selçuk: asgari ücretlilere 75 liralık jest yaptık
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretlilere 75 liralık jest yapıldığını, EYT'nin ise maliyetinin çok yüksek olduğunu söyledi.
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