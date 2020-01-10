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Bu haber 10 Ocak 2020 16:00:57 Tarihinde eklenmiştir.

​Para karşılığında Cinsel ilişki için Anlaştığı Kadını Öldürdü

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldüren zanlı, olayın kaza ile meydana geldiğini söyledi.

​Para karşılığında Cinsel ilişki için Anlaştığı Kadını Öldürdü

Geçen haziran ayında Bursa Osmangazi'ye bağlı Altınova Mahallesi Taraklı Sokak'ta meydana gelen olayda, silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, N.K.'nin (40) cesedini buldu. Olayın ardından 100'den fazla güvenlik kamerasını izleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Y.M. (55) olduğunu belirledi. Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, dedektörle yaptıkları aramada silahı evin bahçesinde gömülü buldu. Zanlı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Sanık, Y.M. hakkında 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmaya, sanık avukatı Ali Özgür Berksu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı vekili avukat Fatma Tirfil Çelik katıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Y.M., "Olay günü aracımla seyir halindeyken, telefonuma mesaj geldi. Alkollü olduğum için aracımı sağa çekip, mesajıma bakıyordum. Bu sırada aracımın camından bir bayan 'bakar mısınız' dedi. Kendisi 'benimle görüşmek ister misin' demesine rağmen 'hayır' dedim. Buna rağmen aracıma bindi. Benimle birlikte olmak istedi. 100 liraya anlaştık. 150 metre ileride araçların arasına park ettim. Ben yol kenarı ve yerleşim yeri olduğundan kabul etmedim” dedi.



 

"Bayan bir erkek gibi güçlü, kuvvetliydi"

Kendisinden 100 lirayı istediğini söyleyen Y.M., “Parayı vermeyince, konsol kısmında bulunan telefonumu aldı. Peşinden inip, kolunu tuttum. Telefonu almak için aramızda arbede çıktı. Kendisinin yalnız çalışmadığını, benim için kötü olacağını söyledi. O sırada kırmızı renkli aracın bize doğru geldiğini gördüm. Kendimi korumak için üzerimde bulunan silahımı çıkardım. Bayan bana tekme, tokat saldırıyordu. Bu sırada elimde bulunan ve dolu olan tabancam iki el ateş aldı. Maktülün yaralanıp, yaralanmadığını görmedim. Benim kasten öldürme gibi bir niyetim yoktu. Olay tamamen kaza ile gerçekleşmiştir. Bayan bir erkek gibi güçlü, kuvvetliydi. Pişmanım" diye konuştu.

Sanık avukatı Ali Özgür Berksu, olay sırasında maktulün ağır ve haksız tahriki altında silah patlaması üzerine gerçekleştiğini ifade ederek, müvekkilinin tahliyesini ve adli kontrol hükümlerin uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti.

Şahitlerin dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın kasten adam öldürme suçunu haksız tahrik altında işlediğini, müebbet hapis ve haksız tahrik indirim maddelerin uygulanmasını istedi.
Mahkeme heyeti, şahit H.Ş.’nin zorla getirilmesine, sanık avukatına savunma için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 



Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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