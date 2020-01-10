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Bu haber 10 Ocak 2020 13:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfalılar Destek Zamanı! Şanlıurfa’yı 2022 İslam Turizmi Başkenti Yapıyoruz

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. bütün prosedürleri tamamlanıp, 2022 İslam Turizm Başkenti’nin Şanlıurfa olması için çalışmalar başladığını açıkladı.

​Urfalılar Destek Zamanı! Şanlıurfa’yı 2022 İslam Turizmi Başkenti Yapıyoruz

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadan sonra tüm Şanlıurfa çağrıya kulak kesildi.
 
 
 

2022 Yılı İslam Turizm Başkenti Şanlıurfa

Şanlıurfalıların el birliği şehre destek verdiği konu ise 2022 Yılının İslam Turizm Başkenti’nin Şanlıurfa olması oldu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada;

“Kadim şehrimiz Şanlıurfa’mızın, 2022 İslam Turizm Başkenti olması için bizler hazırız. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde kurulan Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. bütün prosedürleri tamamlandı, şimdi destek zamanı!”ifadelerine yer verirken Şanlıurfalıların,
 
#islamTurizmBaskentiURFA  #OicTourismCityURFA hashtagleri ile destek vermelerini istedi.
 
 





 

Şanlıurfalılar Destek Zamanı

Bizler de Şanlıurfalılar olarak Twitter üzerinden, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in #islamTurizmBaskentiURFA  #OicTourismCityURFA hashtaglerini kullanarak şehrimize katkı sunuyoruz.
 
 


 
Editör: Ahmet Şen
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Ö-HABER
​Urfalılar Destek Zamanı! Şanlıurfa’yı 2022 İslam Turizmi Başkenti Yapıyoruz
​Urfalılar Destek Zamanı! Şanlıurfa’yı 2022 İslam Turizmi Başkenti Yapıyoruz
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