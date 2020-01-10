​Urfalılar Destek Zamanı! Şanlıurfa’yı 2022 İslam Turizmi Başkenti Yapıyoruz

2022 Yılı İslam Turizm Başkenti Şanlıurfa

Şanlıurfalılar Destek Zamanı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadan sonra tüm Şanlıurfa çağrıya kulak kesildi.Şanlıurfalıların el birliği şehre destek verdiği konu ise 2022 Yılının İslam Turizm Başkenti’nin Şanlıurfa olması oldu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada;“Kadim şehrimiz Şanlıurfa’mızın, 2022 İslam Turizm Başkenti olması için bizler hazırız. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde kurulan Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. bütün prosedürleri tamamlandı, şimdi destek zamanı!”ifadelerine yer verirken Şanlıurfalıların,#islamTurizmBaskentiURFA #OicTourismCityURFA hashtagleri ile destek vermelerini istedi.Bizler de Şanlıurfalılar olarak Twitter üzerinden, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in #islamTurizmBaskentiURFA #OicTourismCityURFA hashtaglerini kullanarak şehrimize katkı sunuyoruz.Editör: Ahmet Şen