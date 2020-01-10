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Bu haber 10 Ocak 2020 12:00:49 Tarihinde eklenmiştir.

​Vali Erin gazetecileri ve idarecileri tebrik etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü münasebetiyle yayınladığı mesajında, gazetecileri ve mülki idare amirlerini tebrik etti.

​Vali Erin gazetecileri ve idarecileri tebrik etti

10 Ocak tarihinin, büyük bir vazife bilinci, fedakarlık ve özveriyle çalışmak zorunda olan iki meslek gurubu olan gazeteciler ve idareciler için dikkat çeken bir gün olduğuna işaret eden Vali Erin, mesajında, “Bu gün vesilesiyle, büyük bir fedakarlık ve türlü zorluklar altında görev yapan, amacı kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmek, insanlara faydalı olmak, şehrine ve ülkesine hizmet etmek olan tüm gazeteci dostlarımızı yeniden hatırlıyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum. Kamu idaresi ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören gazetecilerimizin bu önemli günü ile Mülki İdare Amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü’nü de tebrik ediyor, ülkemizin gelişmesi, vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi, kamu hizmetlerinin sorunsuz yürütülmesi için büyük fedakârlıklar gösteren Vali Yardımcılarımız, Kaymakamlarımız ve tüm Mülki İdare Amirlerimize aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu başarılarla geçecek bir yıl diliyorum” dedi. 




Editör: Ahmet Şen 
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​Vali Erin gazetecileri ve idarecileri tebrik etti
​Vali Erin gazetecileri ve idarecileri tebrik etti
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü münasebetiyle yayınladığı mesajında, gazetecileri ve mülki idare amirlerini tebrik etti.
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