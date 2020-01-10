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Bu haber 10 Ocak 2020 10:00:25 Tarihinde eklenmiştir.

​Tarım Araziler ve Hayvanlar Telef Oldu! Sebebi Hırsızlar

Binlerce dönüm ekili tarım arazi ve 2 bin boğanın bulunduğu çiftlik hırsızlar yüzünden sular altında kaldı. Belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyetini gidermek için seferber oldu.

​Tarım Araziler ve Hayvanlar Telef Oldu! Sebebi Hırsızlar

Türkiye'nin en verimli tarım alanlarına sahip olan Bursa Karacabey ovası sel suları altında kaldı. Hafta sonundan itibaren yoğun yağan yağmurda dağdan gelen su sebebiyle eski Karadere yatağı taştı. Bir hafta önce Şahin Mahallesi'ndeki su tahliye istasyonunda meydana gelen hırsızlık sebebiyle 4 pompa devreye girmedi. Pompa istasyonunun hırsızlar talan ederken, yaklaşık 3 bin dönümlük alan sular altında kaldı.



 

Bursa-İzmir yolu suların ortasında kaldı

Dağdan gelen yağmur suları Görecik deresinin seviyesini yükseltince Karadere ile Görecik deresi arasında bulunan sensörlü su tahliye pompaları suyun seviyesine göre çalışıp Görecik deresinde fazlalaşan suyu Karadere yatağına tahliye ediyordu. Ancak geçtiğimiz hafta Şahinköy Mahallesi sınırları içerisindeki Şahin Pompa istasyonunun camını kırıp giren hırsızlar bakır kabloları çalmak için kesti. İstasyondaki elektrik panosunu da zarar veren hırsızlar otoyol köprü yapımı şantiyesindeki gece bekçisini farkedip kaçtı. Ancak zarar gören kablolar ve elektrik panosu sebebiyle tahliye pompaları bir daha çalışmadı.





 

Son bir haftadır devam eden yağışlar sebebiyle dere taştı

Son bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar ve dağdan gelen su sebebiyle Görecik Deresi kabardı ve taştı. Otomatik devreye girmesi gereken sensörlü pompalar, istasyondaki arıza sebebiyle çalışmayınca Şahinköy'e ait verimli tarım arazileri suyla doldu. Bursa-İzmir yolu ise suların ortasında kaldı. Bazı bölgelerde ise suların ortasında kalan sebzeler kameraya yansıdı. Kış aylarında çokca tüketilen lahana, pırasa, karnabahar ve soğan ekili tarlalarda mahsuller sel sularının altında kaldı. Şahin Köy sınırlarına kadar dayanan sel suları köyü de tehdit ederken, aynı köy sınırları içerisinde bulunan bir özel okul da neredeyse sel sularının içinde kaldı. Eğitimin devam ettiği okulda da eğitmenlerin ve öğrencilerin endişeli oldukları belirtildi.




 

2 bin hayvan mahsur kaldı

Öte yandan bir büyükbaş hayvan çiftliğinde 2 bin hayvan mahsur kaldı.
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri, traktör ile çiftliğe girerek sular altında kalan hayvanları görüntüledi. Sel sebebiyle hayvanlara traktörlerle sadece saman verilirken, ahırda hayvanlar sular altına kaldı. Çiftlik sahibi, bir an önce suların tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Su içinde kalan bazı hayvanların soğuktan titremesi dikkat çekti.


Şahin Mahallesi Muhtarı Sedat Bayır, "3-4 bin dönüm ekili arazim sular altında. Burada su tahliye pompaları var. Bu pompaların kablolarının çalındığı söylendi. Bir hafta önce müracaat ettik. Yağmurlar geldiğinde tarım arazilerinin sular altında kalacağını bir an önce onarılması gerektiğini söyledik. Onlar tedbir alınacağını ifade etti. Biz tarım alanları sular altında kaldığını görünce kimseye ulaşamadık. Orada hırsızlık olmuş. Tahliye pompaları çalışmadı. Pompalar dere yataklarından gelen suyu atıyordu. Yağmurdan önce müdahale edilseydi böyle olmayacaktı. Karnabahar, lahana, pırasa, soğan, ıspanak ekiliydi. Sebzeler gözükmüyor. Sular köyümüzün dibine kadar dayandı. Burasının yağmurlardan sonra hemen boşaltılması lazım. Tedbir alınması gerekiyor. Sular çekildikten sonra bölgede hasar tespit çalışması yapılır" dedi.
Büyükbaş hayvan çiftliği sahibi Serdar Ün, "Burada 2 bin tane hayvanımız var. Sorumsuz davranıştan dolayı bu hale geldi. Hayvanlarımız içeride mahsur kaldı. Hayvanların yiyeceği sular altında kaldı. Şu anda benim zararım 300 bin lira civarında" diye konuştu.







Karacabey Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Düzen, "Çiftlikteki hayvanlar ve yemleri ile tarım arazilerimiz sular altında kaldı. Pırasa, ıspanak, soğan, buğday yetiştiriyorduk. Devletimizin burada yapmış olduğu pompalar var. Bu suyun gideri yok. Pompalar çalışırsa sular tahliye oluyor. Devlet pompayı yapıp, elektriği getirip, binayı kurmuş. Muhtarımız ve köylü arkadaşlarımızın ikazına rağmen bunların giderilmemesi mânidar. Arkadaşlarımız, aldıkları sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Bu su böyle giderse artabilir. Yetkililerin acil müdahale etmesi gerekiyor. Bu durumda hayvanlar bile telef olabilir. Metrekareye 57 kilo yağmur düşmüş. Normalde bu yağmurda tarım arazilerinin zarar görmemesi lazım. Bu yapılan hatadan kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.


Şuana kadar istasyonda 3 pompa devreye alınırken, 2 pompanın halen çalışmadığı öğrenildi. Sular 3 ayrı hattan Karadere'ye tahliye edilmeye başlandı.


Öte yandan Karacabey Belediyesi'ne ait iş makineleri ise tarım arazileri ile dere arasında set görevi gören yolu kazıp yol açtı ve tarım arazilerine biriken suyu bu açılan kanallardan Karadere'ye doğru yönlendirdi. Tarlalara biriken sel sularının bir hafta içerisinde tahliyesinin tamamlanması bekleniyor.





Editör: Ahmet Şen 
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