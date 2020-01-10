​Şanlıurfalı Minikler Kaymakam Ufuk Akıl’a Mektup Gönderdi

Karaköprü Kaymakamlığı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kırsal mahallelerde sinamaya gitmemiş olan öğrenciler önce sinemaya götürüp, ardından yemek yedirmişti. İlk defa sinemaya giden çocuklar Kaymakam Ufuk Akıl’a teşekkür mektubu gönderdi.Gönderilen mektuplarda Kaymakam Akıl’a teşekkürlerini ileten çocuklar, sinemayı çok beğendiklerini kendilerine minnettar olduklarını yazarak Kaymakam Beyi sevgi sözcüklerine boğdu. Aldıkları mektuplardan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, yaptığı açıklamada; “‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’ filmine götürdüğümüz çocuklarımızın mektuplarını aldım. Çocuklarımızın yüzlerinde bir gülümseme, zihinlerinde unutulmaz bir anı bırakmakmanın tarifsiz mutluluğu” ifadelerine yer verdi.Konu ile ilgili bir önceki habere ulaşmak için aşağıdaki başlığı tıklayınız!Editör: Ahmet Şen