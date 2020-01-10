​Şanlıurfa’da Skandal! Çadır Kentte Fuhuş Yaptıran Kamu Görevlilerine Soruşturma

Temel İhtiyaçları Karşılanan Anne Kız Fuhuşa Zorlanıyor

TBMM’den Fuhuş İddialarına Cevap Geldi

Ceylanpınar’daki Çadır Kent Neden kapatıldı

Daha önce Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesinde bulunan ve şu an faaliyette olmayan Telhamut Çadır Kentinde fuhuş yaptırıldığı iddiası yeniden gündeme düştü.Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan ve şu anda kullanılmayan Telhamut Çadır kentte kalan Suriyeli anne ve kızına yiyecekleri yemek masrafları kadar yardımda bulunan kamu görevlileri ve birkaç şüpheli bu yardımların karşığı olarak anne ve kızını fuhuşa sürükledği iddiası gündeme geldi.Hak İnisiyatifi Derneği, çadır kentte kalan Suriyeli anne ve kızının temel ihtiyaçlarının karşılığında fuhuşa zorlandığı ve bazı kamu görevlilerinin de işin içinde olduğu belirterek, konu hakkında gerekli işlemlerin yapılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu’na başvuruda bulundu.Hak İnisiyatifi Derneği’nin yaptığı başvuruya TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nda yanıt geldi. Temmuz Ayı’nda gerçekleşen başvuruya Ekim Ayı’nda yanıt veren Komisyon Başkanı Çavuşoğlu iddiaların araştırılması için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildiğini belirtti.Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Telhamut Çadır kent, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bu ve benzeri mağduriyetler nedeniyle çadır kentlerin kapatılması kararını almıştı.