Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 10 Ocak 2020 00:42:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Skandal! Çadır Kentte Fuhuş Yaptıran Kamu Görevlilerine Soruşturma

Şanlıurfa Telhamut Çadır Kentinde zorla fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla kamu görevlileri ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Olayın gün yüzüne çıkmasında Hak İnisiyatifi Derneği’nin katkıları oldu.

​Şanlıurfa’da Skandal! Çadır Kentte Fuhuş Yaptıran Kamu Görevlilerine Soruşturma

Daha önce Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesinde bulunan ve şu an faaliyette olmayan Telhamut Çadır Kentinde fuhuş yaptırıldığı iddiası yeniden gündeme düştü.




Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan ve şu anda kullanılmayan Telhamut Çadır kentte kalan Suriyeli anne ve kızına yiyecekleri yemek masrafları kadar yardımda bulunan kamu görevlileri ve birkaç şüpheli bu yardımların karşığı olarak anne ve kızını fuhuşa sürükledği iddiası gündeme geldi.


 

Temel İhtiyaçları Karşılanan Anne Kız Fuhuşa Zorlanıyor

Hak İnisiyatifi Derneği, çadır kentte kalan Suriyeli anne ve kızının temel ihtiyaçlarının karşılığında fuhuşa zorlandığı ve bazı kamu görevlilerinin de işin içinde olduğu belirterek, konu hakkında gerekli işlemlerin yapılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu’na başvuruda bulundu. 



 

TBMM’den Fuhuş İddialarına Cevap Geldi

Hak İnisiyatifi Derneği’nin yaptığı başvuruya TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nda yanıt geldi. Temmuz Ayı’nda gerçekleşen başvuruya Ekim Ayı’nda yanıt veren Komisyon Başkanı Çavuşoğlu iddiaların araştırılması için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildiğini belirtti. 








 

Ceylanpınar’daki Çadır Kent Neden kapatıldı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Telhamut Çadır kent, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bu ve benzeri mağduriyetler nedeniyle çadır kentlerin kapatılması kararını almıştı. 


Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da Skandal! Çadır Kentte Fuhuş Yaptıran Kamu Görevlilerine Soruşturma
​Şanlıurfa’da Skandal! Çadır Kentte Fuhuş Yaptıran Kamu Görevlilerine Soruşturma
Şanlıurfa Telhamut Çadır Kentinde zorla fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla kamu görevlileri ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Olayın gün yüzüne çıkmasında Hak İnisiyatifi Derneği’nin katkıları oldu.
​Siverek Usulü Kar Temizleme
​Siverek Usulü Kar Temizleme
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir vatandaşın damdaki karı kürek yerine kartopu yaparak temizlemesi görenleri hem şaşırta ve hem de gülümsetti.
​Şanlıurfa’da Jandarmasından kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
​Şanlıurfa’da Jandarmasından kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
​Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği İle Görüştük! Vatandaş ile Hekimler Karşı Karşıya Bırakılıyor
​Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği İle Görüştük! Vatandaş ile Hekimler Karşı Karşıya Bırakılıyor
Urfa.com olarak Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği ile bir röportaj gerçekleştirdik. Dernek Başkanı: "Vatandaş ile hekimler karşı karşıya bırakılıyor" diyerek gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması gerektiğine dikkat çekti.
​ŞUSKİ, Şanlıurfa’nın 13 İlçesine İçme Suyu Hattı Döşüyor
​ŞUSKİ, Şanlıurfa’nın 13 İlçesine İçme Suyu Hattı Döşüyor
Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük 7. ili olan Şanlıurfa'da vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu hat döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
​Şanlıurfa’da Yaşandı! Onlar Uyurken Evlerini Kanalizasyon Suyu Bastı
​Şanlıurfa’da Yaşandı! Onlar Uyurken Evlerini Kanalizasyon Suyu Bastı
Şanlıurfa'da tıkanan logar nedeniyle bir evi kanalizasyon suyu bastı.
​Şanlıurfa Sınırında Şehit Düşen Askerlerimiz Memleketlerine Uğurlandı
​Şanlıurfa Sınırında Şehit Düşen Askerlerimiz Memleketlerine Uğurlandı
Suriye'nin Resulayn kentinin güneyinde yol kontrolü yaparken PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 4 asker için uğurlama töreni düzenleniyor.
​Harran Üniversitesi Kendi Elektriğini Üretiyor
​Harran Üniversitesi Kendi Elektriğini Üretiyor
Harran Üniversitesi, geçen yıldan bu yana güneş enerjisini kullanarak elde ettiği enerjinin artan kısmını Harran Üniversitesi bünyesinde kullanmak için yasal izinlerin verilmesini bekliyor. Rektör Çelik, konu ile ilgili; “Elektrik enerjisinin artan kısmının Üniversite bünyesinde kullanılması için bir süredir yasal izinlerini almaya çalışıyoruz. Şu anda fazla enerji maalesef ziyan oluyor” dedi.
​Şanlıurfa’da El Freni Çekilmeyen Minibüs İş Yerine Daldı
​Şanlıurfa’da El Freni Çekilmeyen Minibüs İş Yerine Daldı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde sürücüsünün park ederken el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs iş yerine daldı. İş yerinde hasar oluşurken yaralanan olmadı.
​Vali Erin kültürel mirasa sahip çıkıyor
​Vali Erin kültürel mirasa sahip çıkıyor
Şanlıurfa’nın somut kültürel mirası olan yerel mimari özelliklerini taşıyan yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük önem veren Vali Abdullah Erin, daha önceden restore edilerek turizm ve ekonominin hizmetine kazandırılan alanlar ile kurtarılmayı bekleyen tarihi yapılarda incelemelerde bulundu.
​Şanlıurfa’da Tefecilere Baskın!
​Şanlıurfa’da Tefecilere Baskın!
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 1 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
​Şanlıurfa - Antep Yolunda Kaza, 7 Yaralı
​Şanlıurfa - Antep Yolunda Kaza, 7 Yaralı
Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa’da Skandal! Çadır Kentte Fuhuş Yaptıran Kamu Görevlilerine Soruşturma
​Şanlıurfa’da Skandal! Çadır Kentte Fuhuş Yaptıran Kamu Görevlilerine Soruşturma
​Oğlunu öldürdüğünü iddia ettiği şahsa kurşun yağdırdı
​Oğlunu öldürdüğünü iddia ettiği şahsa kurşun yağdırdı
​Siverek Usulü Kar Temizleme
​Siverek Usulü Kar Temizleme
​Milyonlarca hacı adayının heyecanlı bekleyişi sona erdi
​Milyonlarca hacı adayının heyecanlı bekleyişi sona erdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06
Güneş
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:52
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿