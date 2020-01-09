Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 09 Ocak 2020 22:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Oğlunu öldürdüğünü iddia ettiği şahsa kurşun yağdırdı

Bir adam, oğluna aracı ile çarparak ölümüne sebep olan şahsı 2 yıl sonra kurşun yağmuruna tuttu.

​Oğlunu öldürdüğünü iddia ettiği şahsa kurşun yağdırdı

Yalova'da 2017 yılında merkez Adnan Menderes Mahallesi'nden Hacı Mehmet köyüne yaya olarak giden Osman Yazıcı'ya 77 DK 857 plakalı otomobil çarpmıştı. Yazıcı, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye savrulmuş ve orada hayatını kaybetmişti. Sürücü T.K. ise hasar görüp arızalanan otomobilini olay yerinde bırakıp kaçmış ve bir süre sonra gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Sürücü daha sonra serbest bırakıldı. Aile ise, oğullarının sürücü T.K. tarafından aralarındaki husumet yüzünden kasten öldürüldüğünü iddia ederek, sürücünün müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.


Aradan geçen 2 yıl sonrasında baba R.Y (68), oğlunu öldürdüğünü iddia ettiği T.K'yi Adnan Menderes Mahallesi üzerinde kurşun yağmuruna tuttu. Vücudunun çeşitli noktalarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan T.K ambulansla önce Yalova'daki özel bir hastaneye, ardından ise Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen T.K. yoğun bakıma alındı. R.Y. ise gözaltına alınarak Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Oğlunu öldürdüğünü iddia ettiği şahsa kurşun yağdırdı
​Oğlunu öldürdüğünü iddia ettiği şahsa kurşun yağdırdı
Bir adam, oğluna aracı ile çarparak ölümüne sebep olan şahsı 2 yıl sonra kurşun yağmuruna tuttu.
​Bakan Aybayrak'tan çiftçiye yapılandırma ve uzun vade müjdesi
​Bakan Aybayrak'tan çiftçiye yapılandırma ve uzun vade müjdesi
Sivas’ta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilerin kredi geri ödemelerinde yapılandırma ve uzun vade müjdesi verdi.
​Hesap Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı
​Hesap Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra hesap ödemediği iddia edilen iki kişi ile iş yeri çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
​Son Dakika! Şanlıurfa Sınırında Bombalı Araç Saldırısı! 4 Askerimiz Şehit Düştü
​Son Dakika! Şanlıurfa Sınırında Bombalı Araç Saldırısı! 4 Askerimiz Şehit Düştü
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Öğretmen Tacizi! 6 Farklı Çocuk: Öğretmenimiz Özel Bölgemize Dokundu
Öğretmen Tacizi! 6 Farklı Çocuk: Öğretmenimiz Özel Bölgemize Dokundu
6 ilkokul öğrencisine elle tacizde bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
​Kuyumcuda Altınları Çalmak İsteyen Kadınlar Sert Kayaya Çarptı
​Kuyumcuda Altınları Çalmak İsteyen Kadınlar Sert Kayaya Çarptı
Bir kuyumcuya giren şüpheli 2 kadın, el çabukluğu ile bilezikleri çalma girişimi kuyumcuya takıldı. Olayı fark eden kuyumcu önce altınları kurtardı sonra şüphelileri kovaladı. Tırnakçılık girişimi ise güvenlik kamerasına yansıdı.
​15 yaşındaki kız, babasını bıçakladı. Bıçaklama Sebebi Olaydan Daha Vahim
​15 yaşındaki kız, babasını bıçakladı. Bıçaklama Sebebi Olaydan Daha Vahim
15 yaşındaki bir kız çocuğu, babasını bıçakladı. Bıçaklama sebebi olaydan daha vahim.
İş Adamının 17 Yaşındaki Oğlu Yanlışlıkla Öldürüldü
İş Adamının 17 Yaşındaki Oğlu Yanlışlıkla Öldürüldü
​Dünyaca ünlü şarap ithalatı yapan bir firmanın sahiplerinin 17 yaşındaki oğlu, hastane önünde akrabalarını yaralayan kişiye benzeten şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
20 MİT Personeli Gözaltına Alındı
20 MİT Personeli Gözaltına Alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeline yönelik olarak yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
​Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen avukat: Bana kumpas kurdular
​Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen avukat: Bana kumpas kurdular
Tefecilik, silahla yaralama ve çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen 2'si tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz yargılanan avukat Hakan K., duruşmada kendisi hakkında iki dilekçe hazırlandığını söyleyerek, "Ben para vermeyince örgüt lideri olduğuma ilişkin dilekçe mahkemeye sunuldu. Benden para sızdırmak için kumpas kuruldu" diye konuştu.
​Sevgilim bana büyü yaptı dedi, kendini bıçakladı
​Sevgilim bana büyü yaptı dedi, kendini bıçakladı
Sevgilisinin kendisine büyü yaptığını iddia eden kadın kendisine bıçakla zarar verip acil servisi birbirine kattı. Polislerin ikna ettiği kadın tedavi altına alındı.
​Mehmet Akif İnan Mezarı Başında Anıldı
​Mehmet Akif İnan Mezarı Başında Anıldı
Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 20’nci yılında Şanlıurfa’daki mezarı başında anıldı.
​Şanlıurfa’da Skandal! Çadır Kentte Fuhuş Yaptıran Kamu Görevlilerine Soruşturma
​Şanlıurfa’da Skandal! Çadır Kentte Fuhuş Yaptıran Kamu Görevlilerine Soruşturma
​Oğlunu öldürdüğünü iddia ettiği şahsa kurşun yağdırdı
​Oğlunu öldürdüğünü iddia ettiği şahsa kurşun yağdırdı
​Siverek Usulü Kar Temizleme
​Siverek Usulü Kar Temizleme
​Milyonlarca hacı adayının heyecanlı bekleyişi sona erdi
​Milyonlarca hacı adayının heyecanlı bekleyişi sona erdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06
Güneş
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:52
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿