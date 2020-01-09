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Bu haber 09 Ocak 2020 19:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Endoskopi için ayakta geldiği hastaneden cenazesi çıktı

Şehir Hastanesi’nde endoskopi için verilen ilaç sonrasında yoğun bakıma alınan 6 hastadan 1’i hayatını kaybetti.

​Endoskopi için ayakta geldiği hastaneden cenazesi çıktı

Hastaların yakınları yaşanan skandalın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olurken, ölen hastanın ağabeyi olayda ihmal olduğunu iddia etti. Aile üyeleri cenazeyi teslim alırken sinir krizi geçirdi. Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ferudun Ruşen Keskin ise, sabah saatlerinde 1 hastanın hayatını kaybetmesi sonrasında konunun araştırılmaya başlandığını söyledi.

Olay, geçtiğimiz akşam Isparta Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, endoskopi olmak için hastaneye gelen Ramazan Gök, F.G., A.G., A.K., G.K. ve U.K. isimli 6 hasta verilen ilaç sonrasında rahatsızlandı. Rahatsızlanan hastaların yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve yakınlarının olaydan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldukları öğrenildi. Yoğun bakımdaki hastalardan 55 yaşındaki Ramazan Gök, bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gök'ün cenazesinin morgdan alındığı sırada yakınları sinir krizleri geçirdi.



 

Gök: “Kardeşimi sapasağlam geldiği hastanede kaybettik”

Ramazan Gök'ün cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Morgu'na sevk edildi. Morg önüne gelen Gök'ün yakınları, fenalık geçirdi. Ramazan Gök'ün ağabeyi Bayram Ali Gök, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “Kardeşim Ramazan, geçen Salı günü mide tedavisi için Şehir Hastanesi'ne geldi. Başka hiçbir sağlık sorunu ve sıkıntısı yoktu, sağ salim eşiyle birlikte hastaneye geldi. Hastanede verilen ilacın etkisiyle kardeşimi kaybettik. Kardeşimi sapasağlam geldiği hastanede kaybettik” dedi.



 

“İhmal olduğunu düşünüyorum”

Aynı hastanede, benzer işlemler için kardeşiyle birlikte toplam 6 kişinin de rahatsızlandığını anlatan Gök, “Bu hastanede kardeşimle beraber yanlış ilaç verilen 6 kişinin bulunduğu söyleniyor. Bu yönden kardeşimi kaybettiğimiz için üzgünüz. Bir gün içinde olanlar oldu. Kardeşim hastaneye kendi arabasıyla gelmişti. Kendi kullandığı arabasıyla, hanımıyla birlikte hastaneye gelmişti. Karakola gidildi, şikayette bulunuldu. Bir başka vatandaşımız zarar görmesin, bu röportajı o yüzden veriyorum. Kardeşimin böyle sağ gelip de kaybetmemizde ihmal olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.


 

Başhekim Keskin, konunun araştırıldığını söyledi

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ferudun Ruşen Keskin ise, sabah saatlerinde 1 hastanın hayatını kaybetmesi sonrasında konunun araştırılmaya başlandığını ve diğer hastaların da aynı durumdan rahatsızlıkları olup olmadığı konusunda gözetim altında tutulduklarını belirterek, kesin ölüm sonucunun adli tıpta yapılan otopsi sonucunda ortaya çıkacağını aktardı.





Editör: Ahmet Şen
 
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Sağlık
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Şehir Hastanesi’nde endoskopi için verilen ilaç sonrasında yoğun bakıma alınan 6 hastadan 1’i hayatını kaybetti.
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